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كندا تطرد القائم بالاعمال الفنزويلي ردا على اجراء مماثل لكراكاس

Dec 25, 2017
Canada's Foreign Minister Freeland takes part in a news conference with U.S. Secretary of State Tillerson on Parliament Hill in Ottawa
وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند

اوتاوا: اعلنت كندا الاثنين ان السفير الفنزويلي لم يعدمرحبا بهواعتبرت القائم بالاعمالشخصا غير مرغوب فيهردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالاعمال الكندي.

وكانت كراكاس سحبت سفيرها في كندا احتجاجا على عقوبات اوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلاد لا تزال تعاني ازمتين سياسية واقتصادية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بياناعلن ان السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في كندا. اعلن ايضا ان القائم بالاعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه“.

واعتبرت فريلاند ان طرد القائم بالاعمال الكندي كريغ كواليك قبل يومينيعبر تماما عن نظام (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو الذي يواصل تقويض كل الجهود الهادفة الى اعادة الديموقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي“.

واضافت انالكنديين لن يبقوا مكتوفي الايدي فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديموقراطية وحقوق الفرد الاساسية وترفض ان يتلقى مساعدة انسانية اساسية“.

وصعدت كندا خطابها حيال نظام الرئيس نيكولاس مادورو وحضته على التحاور مع المعارضة وفرضت عليه عقوبات.

وقررت الحكومة الكندية الجمعة تجميد اصول 52 مسؤولا في فنزويلا وروسيا والسودان ومنعهم من دخول اراضيها على خلفية ملفات فساد او انتهاكات لحقوق الانسان.

من جهتها، اخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على القائم باعمال كنداتدخله الدائم والملح والفاضح في الشؤون الداخلية لفنزويلا“.(أ ف ب) .

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