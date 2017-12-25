الإعلام التركي يشن “حرباً مفتوحة” على الإمارات.. ويلدريم يزور السعودية الأربعاء وسط أزمة حادة مع الرياض وأبو ظبي

إسطنبول-“القدس العربي”-من إسماعيل جمال:

ينوي رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زيارة المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء المقبل في ظل توتر يسود العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، وتتزامن مع هجوم غير مسبوق يشنه الإعلام التركي على الإمارات أبرز حلفاء المملكة في الخليج.

ويسود التوتر في الأسابيع الأخيرة العلاقات بين تركيا والسعودية، فبعد أشهر طويلة من محاولات تحسين العلاقات ووقف التراشق الإعلامي، صعد الإعلام التركي ضد المملكة عقب نشر وسائل إعلام سعودية مقالات ضد الموقف التركي من القدس والقمة الإسلامية الاستثنائية في إسطنبول، بالإضافة إلى نشر مقابلة مع أحد قياديي تنظيم بي كا كا الإرهابي المناوئ لتركيا.

اتهامات لأبو ظبي بالتعاون مع إسرائيل وتسهيل اغتيال المبحوح

لكن التصعيد ظهر بشكل أكبر مع الإمارات التي شن عليها الإعلام التركي لا سيما المقرب من الحكومة حرباً غير مسبوقة، تصاعدت في اليومين الأخيرة وسط اتهامات لأبو ظبي بالعمل لصالح إسرائيل ومساعدة الموساد الإسرائيلي في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح قبل سنوات والعمل على بناء قاعدة تجسسية دولية على أراضيها.

وتصاعدت الأزمة بين أبو ظبي وأنقرة قبل أيام على خلفية قيام وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بإعادة نشر تغريدة تهاجم تركيا وأردوغان وقائد عثماني سابق، ما دفع أردوغان لمهاجمة الوزير الإماراتي وفتح الباب أمام تصعيد إعلامي غير مسبوق.

موقع “خبر 7″ الإخباري المقرب من الحكومة التركية نشر تقريراً قال إنه يتضمن تفاصيل عن الدور الإماراتي في التنسيق والتخطيط المشترك مع إسرائيل لاغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح الذي وجد مقتولاً في دبي في 19 كانون الثاني/ يناير من سنة 2010، واتهم التقرير وزير الخارجية الإماراتي بـ”الخيانة” وتسهيل مهمة فريق الاغتيال الإسرائيلي الذي قتل المبحوح في دبي.

كما نشرت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية التركية تقاريراً تحت عناوين مختلفة تتهم الإمارات بالتعاون مع إسرائيل والحرب على الحركات الإسلامية في المنطقة، ومهاجمة تركيا بالتعاون مع أطراف دولية منها المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي، على حد تعبيرها.

وهاجمت صحيفة “ديلي صباح” التركية الإمارات في تقرير تحت عنوان “الإمارات توسع دورها التخريبي في المنطقة وتركز هجومها على أردوغان”، كما خصصت موضوعاً للهجوم على رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان الذي وصفته بـ”رجل إسرائيل” على خلفية نشره تغريدات هاجم فيها أردوغان.

واتهمت صحف تركية كبيرة الإمارات بتشكيل تحالف إعلامي كبير لمهاجمة تركيا من خلال شبكة فوكس نيوز العالمية وقناة سكاي نيوز العربية، بالتعاون مع القيادي الفلسطيني محمد دحلان، ومراكز إعلامية تابعة لتنظيم غولن، على حد تفسيرها.