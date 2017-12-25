الموسيقار المصري يحيى خليل يحتفل بنهاية 2017 مع جمهوره بدار الأوبرا

القاهرة -” القدس العربي” - فايزة هنداوي:

يختتم الموسيقار يحيى خليل حفلاته لعام 2017 في الثامنة مساء الخميس 28 ديسمبر على المسرح الصغير حيث يقدم بمصاحبة مجموعة من ابرع العازفين المصريين شكل فنى متفرد يضم باقة من اشهر اعماله الخاصة التي تمزج بين شكل الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم في عالم غريب، يعيش اهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية الى جانب تنويعات على عدد من اشهر الحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة تشكيل توزيعاتها بأسلوب الجاز .

المعروف ان يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضي، طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما قدم حتى الان أكثر من خمسة الاف حفل حول العالم.