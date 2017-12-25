سوريا.. ارتفاع قتلى غارات على إدلب وحماة إلى 15

إدلب:ارتفع عدد قتلى غارات نفذتها مقاتلات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية، الإثنين، على مناطق خفض التوتر في محافظتي إدلب (شمال) وحماة (وسط)، إلى 15، بينهم أطفال ونساء.

ففي الريف الجنوبي لإدلب، أغارت المقاتلات على بلدات وقرى سراقب وسنجار وهيش ومعرة النعمان وتل طوقان وجرجناز وشيخ بركة وتل عمار، بينما استهدفت مناطق اللطامنة وكفرزيتا في حماة.

وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) في إدلب، إن “مقاتلات تابعة للنظام وأخرى لسلاح الجو الروسي، نفذت(الإثنين) أكثر من 90 غارة على مناطق في إدلب وحماة”.

وأضاف يوسف، أن “القصف أدى إلى دمار في المناطق المستهدفة، ما اقتضى من طواقم الدفاع المدني عملا شاقا لرفع الأنقاض وانتشال الجثث”.

وفي وقت سابق الإثنين، كان حاج يوسف، قد ذكر أن طائرات النظام السوري وروسيا نفذت نحو 70 غارة على مناطق في إدلب وحماه، ما أدّى إلى مقتل 7 مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان، ليرتفع العدد إلى 15.

يجدر بالذكر أنّ محافظة إدلب تمّ إدراجها ضمن مناطق خفض التوتر، خلال محادثات أستانة التي جرت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية تركيا وروسيا وإيران.(الأناضول).