حارس باريس يُرحب بالانتقال لليفربول في الشتاء

لندن-”القدس العربي”:

كشف وكيل أعمال حارس مرمى باريس سان جيرمان بكل وضوح وشفافية عن رغبة موكله في مغادرة “حديقة الأمراء” في فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، وذلك لعدم تقبله فكرة الجلوس على مقاعد البدلاء لنهاية الموسم حتى لا يخسر فرصته الأخيرة في التواجد مع منتخب بلاده الألماني الذي يستعد للدفاع عن لقب كأس العالم في روسيا الصيف القادم.

ويُعاني الحارس البالغ من العمر 27 عامًا الأمرين في الآونة الأخيرة مع العملاق الباريسي، بجلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء، عكس وضعه في أول موسمين بعد قدومه من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل رسوم بلغت حوالي 12مليون يورو في صيف 2016، حيث كان الحارس الأول قبل أن يُسلم المدرب الإسباني المهمة للشاب الفرنسي ألفونسو اريولا، الذي حمى عرين متصدر الليغ1 في 17 مباراة في النصف الأول.

ومؤخرًا تزايد الأنباء التي تتحدث عن إمكانية انتقال تراب لأحد أندية البريميرليغ، وتأكيدًا على ذلك قال وكيله جورج نيوباورو لصحيفة “Le 10 Sport” “نعم هو يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية، وإذا حصل على فرصة في مكان جديدة مع نادٍ آخر.. سيكون سعيدًا”.

وعندما سُئل عن اسم ليفربول بالتحديد، قال “لمَ لا؟ فإذا تقدم ليفربول بعرض جيد لشراء تراب، سيكون من الصعب رفضه لأنه لديه رغبة في خوض تجربة إنكليزية في الفترة القادمة”.

وجاء ترحيب الوكيل بفكرة الذهاب إلى ليفربول، بالتزامن مع التقارير التي ربطت الحارس الألماني بأصحاب “أنفيلد روود”، نظرًا لحاجة يورغن كلوب الماسة لحارس مميز، لحل أزمة ضعف حراسة المرمى المتمثلة في كثير الهفوات سيمون مينيوليه وكاريوس، الذي صدم الجماهير بمستواه المتواضع جدًا في بداية رحلته مع الفريق.

في الوقت ذاته انتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن عودة باريس سان جيرمان للضغط على نابولي من أجل الحصول على خدمات الحارس الإسباني بيبي رينا، الذي فشلت عملية انتقاله لـ “حديقة الأمراء” الصيف الماضي، لرفض الإدارة الإيطالية بيع صاحب الـ35 عامًا، المطلوب الآن لتدعيم حراسة العملاق الباريسي بعد رحيل تراب.