وفاة الكاتب الصحفي المصري صلاح عيسى عن 78 عاما
القاهرة : توفي الكاتب الصحفي المصري صلاح عيسى، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.
ونعت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر الكاتب الصحفي، وقالت في بيان لها إن “الفقيد كان كاتبًا ومناضلًا شريفًا عن حرية الرأي والفكر والتعبير، وكان نقابيًا حاميًا لتقاليد المهنة“.
كما نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، في بيان إعلامي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الكاتب الراحل وقالت إنه “برحيل الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، تكون الجماعة الصحفية، قد فقدت واحدا من أهم وأبرز المدافعين عن المهنة خلال عقود مضت“.
وجاء في البيان أن “عيسى كان يمثل مدرسة صحفية، وقد ساهم في تأسيس وإدارة عدد من الصحف الخاصة والحزبية، الثقافية والسياسية“.
يذكر أن الكاتب الراحل من مواليد 14 تشرين أول/أكتوبر 1939 وعمل بجريدة الجمهورية (حكومية) أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وشارك في تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات، كما كان له عدد من المؤلفات في الأدب والتاريخ والسياسة.(د ب أ).
رحمه الله: تعرّفت عليه في أول شهرأصبح فيه رئيسًا لتحريرجريدة القاهرة الأسبوعية الثقافية.وقدّمت إليه بباقتي ورد اثنتين.لقد استقبلني بمكتبه
وقلت له : هذه باقة ورد شخصية للتهنئة ؛ والأخرى بصفتي الأدبية للفرحة.وفرح جدًا رغم أنه قليل السرور؛ وبعد ضيافة كريمة قال لي عبارة لم يخرج منها حتى وفاته رحمه الله : { إنْ لم أمدح العراق باستحقاق ؛ فلن أٌقدحه من دون استحقاق ؛ ما دمت رئيسًا لتحريرجريدة القاهرة }.وطلب مني المشاركة بالكتابة.وكتبت للجريدة مقالًا تناولت فيه افتراضية: رحلة النبيّ إدريس من العراق القديم ليكون حورس بمصرالقديمة.ونال اعجابه.
وتبقى مصرأرضًا خصبة وولاّدة بالأدب والفنّ والمعرفة والتنوّع والمحبة.وحفظ الله أرض النيل من كلّ سوء وشرّ وبيل.ولتحيا مصر.