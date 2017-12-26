وفاة الكاتب الصحفي المصري صلاح عيسى عن 78 عاما

القاهرة : توفي الكاتب الصحفي المصري صلاح عيسى، يوم الاثنين، عن عمر ناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونعت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر الكاتب الصحفي، وقالت في بيان لها إن “الفقيد كان كاتبًا ومناضلًا شريفًا عن حرية الرأي والفكر والتعبير، وكان نقابيًا حاميًا لتقاليد المهنة“.

كما نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، في بيان إعلامي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) الكاتب الراحل وقالت إنه “برحيل الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، تكون الجماعة الصحفية، قد فقدت واحدا من أهم وأبرز المدافعين عن المهنة خلال عقود مضت“.

وجاء في البيان أن “عيسى كان يمثل مدرسة صحفية، وقد ساهم في تأسيس وإدارة عدد من الصحف الخاصة والحزبية، الثقافية والسياسية“.

يذكر أن الكاتب الراحل من مواليد 14 تشرين أول/أكتوبر 1939 وعمل بجريدة الجمهورية (حكومية) أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وشارك في تأسيس وإدارة عدد من الصحف والمجلات، كما كان له عدد من المؤلفات في الأدب والتاريخ والسياسة.(د ب أ).