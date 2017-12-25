حنين شعبي أردني لمقولة الرئيس عبد الناصر “المساعدات الأمريكية على جزمتي”… والسلطة تقرر “الانحناء” قليلا للعاصفة

عمان ـ “القدس العربي” من بسام البدارين:

قرب النقطة المجاورة لمربع رئيس الوزراء الاردني الدكتور هاني الملقي يجلس وزير المالية عمر ملحس متشبثا برأيه “الفني” مجددا والقائل بان التصعيد السياسي الأخير في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية ملف القدس ألحق “ضررا لا يمكن تعويضه” بالميزانية المالية للدولة وانطوى على “تسرع ومجازفات”.

لا يريد الوزير ملحس هنا التقاط ما هو جوهري وأعمق في مشهد ملف مدينة القدس الذي ينظر له مركز القرار في الدولة على أنه من التحديات الكبيرة جدا والتي يمكن أن تكون أزمة المساعدات الأمريكية في ظلها مجرد تفصيل أصغر، ينبغي ان لا يثير الهلع لأن وزير التخطيط عماد الفاخوري أشار مع غيره في الطاقم إلى أن الحديث عن ما نسبته “5%” من قيمة الميزانية يشكل مجازفة وإن كانت الميزانية أصلا مرهقة جدا.

في مجلس النواب استثمر الرئيس هاني الملقي جيدا بانشغال الجميع في مشهد القدس ودعم التسارع المثير في إقرار توصيات الموازنة المالية كما حضرت تماما من الحكومة وبالمقياس الرسمي مستغلا علاقته المثمرة برئيس اللجنة المالية احمد الصفدي الذي تثير سرعته اتهامات زملاء له وإن كان يستطيع التحدث عن “صعوبة ظروف البلد” والافتقار لترف الوقت.

عموما الطاقم الوزاري يترقب بشغف “الإشارة التالية” من إدارة الرئيس ترامب بعنوان الموقف من ملف المساعدات المالية للأردن بعد الوعيد الشهير بقطع المساعدات عن الدول التي صوتت لصالح المشروع اليمني التركي في الجمعية العمومية.

الأردن كان قائدا في الاجتماع الأممي وتصدر الحملة الدبلوماسية ضد قرار ترامب. وعليه يتوقع الساسة الأردنيون الخطوة التالية في “مراجعات او عقوبات” طاقم ترامب.

وفي مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية تم التأشير على الدلالة الأولى في “موقف ترامب” من ملف المساعدات الأمريكية وهي دخول فترة توقيع مذكرة المساعدات لخمس سنوات إضافية حيز الإستحقاق الزمني.

قبل اسبوعين من قرار ترامب تم إقرار الحصة الأخيرة من المساعدات المالية للأردن والحملة ضد قرار ترامب برزت في التوقيت الذي يفترض ان يحسم فيه مصير مذكرة مالية أمريكية لخمس سنوات.

حصل كمون تكتيكي أردني بيروقراطي في انتظار ما سيسفر عليه الأمر بالنسبة لترامب وطاقمه حيث ايام قليلة فقط على التوقيع المفترض والمقر سابقا لاتفاقية السنوات الخمس التالية من المساعدات وحيث اجتهادات “قانونية” تتحدث عن صعوبة ان يتدخل ترامب في المسألة لانها تشريعية وتخص الكونغرس.

جرت إتصالات اسبتاقية مع اصدقاء عمان في بعض أوساط الكونغرس، والرسالة كانت كالتالي: حتى اليوم الأخير قبل عطلة عيد الميلاد المجيد: لا يوجد حتى اللحظة تعليمات واضحة من مكتب الرئيس ترامب.

عمان وعندما يختص الأمر بالمساعدات الأمريكية لا تملك إلا “الانتظار والترقب” حيث الخطوة التالية تتبرمج بعد اتضاح الصورة وإن كان كثيرون في عمق مشهد مركز القرار يحاججون أن الولايات المتحدة طرف “مستفيد” من المساعدات والقرار سياسي بإمتياز ولا يمكنه ان يكون على قدر مقاييس ترامب وطاقمه فقط.

الحجة التي تحاول إظهار قدر من التفاؤل تتحدث عن مساعدات لها علاقة بمحاور سياسية وإقليمية تخدم الأجندة الأمريكية وحجبها اليوم لأي سبب يعني منح الأردنيين افضلية التحرك بحرية أكثر في الفضاء المحوري المعاكس.

عمليا لا يوجد ادلة بين يدي مركز القرار الأردني تدعم وتساند هذا التقدير لأن الوضع في الإدارة الأمريكية لا يمكن التنبؤ به.

بالتالي كلما يخص الإدارة الأمريكية والمساعدات للأردن تحديدا يدخل ضمن الاحتمالات والاحتياط واجب دون التفاعل مع رأي الشارع الأردني الذي بدأ يتوسع في نشر وتداول الخطاب الشهير للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عندما تعرض لموقف مماثل وأطلق مقولته الشهيرة “.. المساعدات الأمريكية على جزمتي”.

بروز لافت لمقولة عبد الناصر عبر وسائط التواصل الاجتماعي حصل خلال اليومين الماضيين وما يرد من الشارع يحاول تشجيع الحكومة على البقاء في نفس موقفها وموقعها التصعيدي الحالي مقابل الاستعداد للتضحية بالتحمل.

السلطة بطبيعة الحال لا تريد المراهنة على مثل هذا المنطق وبدأت بخطوات “وقائية” على أمل تجنب عاصفة محتملة من طاقم ترامب تتلاعب بالمساعدات المالية للأردن.

مبكرا طلب من رموز الشارع القريبين من الصف الرسمي تجنب التشهير بالرئيس ترامب شخصيا وتم تخفيف بعض الفعاليات في وجه السفارة الأمريكية في عمان العاصمة وخفت حدة تصريحات بعض الفعاليات على امل عبور عاصفة ترامب حيث تقرر رسميا أن “جزمة عبد الناصر” لا تصلح اليوم ولا تناسب التقاليد الأردنية كما صرح لـ”القدس العربي” مسؤول بارز دعم خيار الترقب والانتظار.