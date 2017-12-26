إنييستا: لا أستبعد عودة الريال للمنافسة وهذا موعد اعتزالي

لندن-”القدس العربي”:

حذر الرسام أندرياس إنييستا من عواقب الاستهانة بالعدو الأزلي ريال مدريد، حتى بعد اتساع فارق النقاط لـ14 نقطة كاملة، بفضل الفوز الكاسح الذي تحقق في قلب “سانتياغو بيرنابيو” بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي، في كلاسيكو الجولة السابعة عشر لليغا.

وأصر الدولي الإسباني على أن الريال لم يخرج من دائرة المنافسة على اللقب المحلي الأهم، مستشهدًا بما حدث قبل عامين، عندما وصل الفارق بينهما في بعض الأوقات لـ11 نقطة، وفي النهاية حُسم الدوري في آخر جولة بفارق نقطة واحدة، وفي هذه الصدد قال في مقابلة أجراها مع صحيفة “ماركا” الإسبانية “لا اللقب لم يُحسم بعد. لا زال لدينا الكثير من المباريات الصعبة ونحن لم ننته حتى من نصف الموسم الأول، وكما نعرف جميعًا. كل شيء ممكن حدوثه في كرة القدم”.

وأضاف “ليس من المستحيل أن نخسر ثلاث مباريات فيما تبقى من الموسم، المهم الآن أن نُحافظ على هذا الفارق المُريح، هذا هو التحدي القادم بالنسبة لنا، ولا أخفي سعادتي بالوضع الذي نحن عليه الآن، لكني لا أستبعد عودة ريال مدريد للمنافسة، وهذا المتوقع حدوثه”.

من جهة أخرى سُئل ما إذا كان بدأ يُفكر في الاعتزال الدولي، فأجاب قائلاً “كل شيء يشير إلى أنني يجب أن أعتزل دوليا بعد نهاية كأس العالم 2018، لتكون هذه البطولة الكبرى نهاية حقبة مليئة باللحظات التي لا تصدق، سنرى ما الذي سيحدث، ولكن السن الذي وصلت له يشير إلى أن هذا المحفل سيكون الأخير بالنسبة لي”.

وعن علاقته بميسي وفرص إسبانيا في الفوز بكأس العالم، قال “نحن متفاهمان إلى درجة كبيرة، لقد لعبنا سويا طيلة مسيرتينا الكرويتين نحفظ تحركات بعضنا بشكل مثالي كما أننا نعرف جيدا كيف يجب أن نتحرك في المساحات، فأنا أستطيع أن أحدد موقعه على أرضية الملعب دون أن أنظر وبصرف النظر عن جودتنا الكروية، اللعب مع شخص لفترة طويلة يجعل العلاقة أفضل. هل إسبانيا قادرة على الفوز بكأس العالم؟ نعم بشرط أن نلعب بثقة وبدون خوف”.