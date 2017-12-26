السودان “يخصص” جزيرة سواكن في البحر الأحمر لتركيا لإعادة تأهيلها
الخرطوم: اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.
وميناء سواكن هو الاقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.
واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الاحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.
وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين واتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الافريقية “طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد انشاءها واعادتها إلى اصلها القديم والرئيس البشير قال نعم”.
واضاف ان “هناك ملحقا لن اتحدث عنه الان”.
وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.
ووقع رجال أعمال اتراك وسودانيين تسعة اتفاقيات لاقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل اضافة إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.
وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلى 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية الأحد خلال اليوم الاول لزيارة أردوغان، على رأسها انشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي.
وقال أردوغان “الاتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون الى سواكن ومنها يذهبون إلى العمرة في سياحة مبرمجة”.
واشار ايضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها.
وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات التسعة 650 مليون دولار.
وقال البشير خلال الملتقى الاقتصادي “نريد رفع الاستثمارات التركية الي عشرة مليارات دولار في فترة وجيزة”. (أ ف ب)
عواد باع أرضه يا اولاد
الاحتلال العثماني يعود إليكم من جديد
حذاري حذاري
وتحيا الأمة العربية
العثمانيون حموا اعراضكم وشرفكم لمدة خمسمئة عام وترون احوال الامه العربية بعد مئة سنه من الاستقلال قبائل متنافرة تغزو بعضها الاخرى كما كانت في الجاهليه فهنيءا لكم الاحتلال الصهيوني والصليبي وعاشت امتك الاعرابيه الذليله للغرب والعم سام .
أحمد علي العراق: سلمت يداك .
هذه الاتفاقيات ستغضب السعودية وستعمل على عرقلتها باختلاق المشاكل للسودان
الاتراك جادون في تعاونهم فهم يعملون على قواعد حقيقية وليس مثل الاعراب الذين يوزعون الريح في تعاونهم مع الدول العربية والاسلامية
باستهلاكهم لمصطلحات الاخوة والاسلام والعروبة والقومية وما ماثلها من كلام فارغ
البشير راجل ابن حلال بيوزع أراضى السودان اليوم الى تركيا
وغدا الى ايران
وبعد الغد الى ايطاليا
وقبل ذالك فرت فى جنوب السودان الغنى بالبترول
وفقد السيطرة على اقليم دارفور
ولكن الحمد لله مازال مسيطر على الخرطوم وحواليها وكذالك مازال يملك العصى الذى يرقص بها فى المناسبات وعند توزيع أراضى السودان على الحبايب
إلى الشطيبي: يا من شطبت ما تبقى لك من عقل
بين الدول وأشباه الدول فارق شاسع قلما يدرك ذلك أشباه الرجال، تركيا نظام الحكم الحالي لم تتآمر على السودان طوال عهدها، ونظام حكمها السابق على الرغم من علمانيته الصارخة لم يدعم التمرد لمدة عشرات السنين.
خيارات الدول في عقد تحالفاتها لا ضابط عليه إلا ضابط المصلحة العليا للدولة
شتان بين علاقات الندية وتبادل المنافع بين الدول ذات التاريخ والدين المشترك و بين علاقات الذل والجزية والصغار بين دول الاستكبار والظلم و ممالك البغاء والعهر.
البشير لم ولن يبع أرضه ولا عرضه، فلتبحث عمن باع وطنه ودينه بأبخس الأثمان، فلاتحتاج معرفتهم إلى الكثير من العناء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
واجب الشكر والتقدير للاخ احمد علي من العراق لقد انطقت الحقيقة.
الحقيقة اثارني في الخبر قول اردوغان طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد انشاءها واعادتها إلى اصلها القديم والرئيس البشير قال نعم”.يبدو ان اردوغان يريد اعادة كل شيء لاصله القديم مع ذلك لا يضير السودان ان تقوم تركيا باعادة اعمار وتهيئة الجزيرة للسياحة على نفقتها الخاصة مقابل اعادة تاهيل بعض الاماكن التاريخية العثمانية.
الحق يقال :
حكامنا طغاة
حللت اهلًا وسهلا يا بطل و أمل الأمة
سيدي اردوغان دع الأفواه الحاقدة تتكلم من ماليزيا الى الإمارات وغيرها
الحق يقال يا سيدي انك رجل صالح تقيم الصلوات و تحفظ القران
يكفيك فخرا ان جدك النسر سليمان القانوني
اما تلك الأفواه الحاقدة فلتقل لي ماذا فعلت دولتها من تطور !!!!
يكفيك فخرا ان حركة مجاهدة ك حماس و الجهاد تمدحك وتقدرك
ونحن أيضا
إلى دار جعل:
أولا: البشير باع جنوب السودان مقابل الاستمرار في كرسي الرئاسة إلى ما لا نهاية
ووأشعل وحرق دارفور مقابل المنصب
ورضخ لأمريكا لنفس الغرض
ووزير خارجيته السابق مصطفى عثمان فضح النظام عندما أسرّ: لقد عرضنا التطبيع والتعاون مع إسرائيل، لكن ظلوا ينتظرون في قاعة الانتظار.
الانبطاح والخنوع إلى مزبلة التاريخ
ثانيا أجدادي العرب هم من نشروا الإسلام في كل بقاع العالم وأفتخر بعروبتي وقوميتي العربية وديني الإسلام.
ثالثا الاحتلال العثماني هو من سلم الدول العربية لمعاهدة سايس بيكو بعد أن باع زعيمكم مصطفى أتاتورك جد زعيمكم الحالي “الخليفة أردوغان”.
والاحتلال العثماني هو من قتل وعذب وقمع الشعوب العربية ونهب خيراتها وثرواتها، واذكر لي بالله عليك إنجازا تاريخيا واحدا للاحتلال العثماني أفاد به البشرية ؟؟؟!! لا شيء .. ربما اختراع المشانق والخوازيق في الميادين العامة ..
وتحيا الأمة العربية
وعاش العرب الأقحاح
عزيزي الدكتور خالد بعد التحية والمحبة والإحترام أقول :
1- يجب التفريق بين الخلافة العثمانية التي إنتهت بعزل آخر خليفة للمسلمين على يد جمعية الإتحاد والترقي الماسونية التي نصبت المشانق للعرب وبين أتاتورك
2- يكفي بقاء فلسطين عربية إسلامية بظل الخلافة الإسلامية أن تكون إنجازاً للعثمانيين !
ولا حول ولا قوة الا بالله
وَيَا ترى الاخوة اللى بيشكروا ويمدحوا تركيا وأردوغان
على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية
ما هى الدولة الاسلامية الوحيدة التى لها علاقات دبلماسية وعسكرية واقتصادية مع دولة عدو العرب والإسلام اسرائيل
الجواب هو تركيا
من هو الزعيم الوحيد الذى وعد ان يقطع العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل اذا نفذ ترامب وعده بنقل سفارة امريكا الى القدس
الجواب هو اردوغان الذى لم ينفذ وعده بياع الكلام وملك الحركات الذى فى الربيع القادم عنده مناورات عسكرية مشتركة بين جيش الاحتلال الاسرائيلي وبين جيش تركيا اردوغان