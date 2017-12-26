وفاة هيذر منزيس-يوريك إحدى نجمات فيلم “ذي ساوند اوف ميوزيك”

لوس انجليس: توفيت هيذر منزيس-يوريك إحدى نجمات فيلم “ذي ساوند اوف ميوزيك” الذي لا يزال يأسر قلوب كثيرين حول العالم بعد أكثر من نصف قرن على انتاجه، عن سن 68 عاماً وفق ما أفادت أوساط في قطاع الترفيه الاثنين.

وكتبت منظمة “رودجرز اند هامرستين اورغانايزيشن” المالكة لحقوق هذا الفيلم الموسيقي عبر موقعها الالكتروني “ننعي وفاة هيذر منزيس-يوريك”، مضيفة “جميعنا محظوظون لأننا عرفناها وهي ستبقى حية عبر ذلك الفيلم الجميل. سنفتقدها”.

وقد أدت منزيس-يوريك التي كانت مراهقة عند انتاج الفيلم في اواسط الستينات، دور لويزا فون تراب إحدى أطفال كابتن فون تراب الذي أدى دوره الممثل الكندي كريستوفر بلامر، وقد أدت دور البطولة في هذا الفيلم الممثلة الانكليزية جولي اندروز.

وقال راين يوريك نجل هيذر منزيس-يوريك إن الممثلة كانت تعاني ورماً سرطانياً في الدماغ وقد توفيت ليلة عيد الميلاد محاطة بعائلتها، بحسب موقع “تي ام زي” المتخصص في اخبار المشاهير ومجلة “فارايتي”.

هيذر منزيس-يوريك مولودة في مدينة تورنتو الكندية. وقد توفي زوجها روبرت يوريك جراء السرطان في العام 2002. وهو كان نجما تلفزيونيا دخل عالم الشهرة في السبعينات خصوصاً بفضل المسلسلين الناجحين “فيغاس″ و”سبنسر: فور هاير”.

وقد انطلقت “ذي ساوند اوف ميوزيك” كمسرحية غنائية في برودواي العام 1959 وتحولت سنة 1965 الى فيلم اشتهر خصوصاً بأغنيات ناجحة كثيرة بينها “ماي فايفوريت ثينغز″ و”ايدلفايس″. (أ ف ب)