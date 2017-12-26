الإحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس: اعتقل الإحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه اعتقل الفلسطينيين الـ8 بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”.

وأشار إلى أنه تم اعتقال 3 من الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت في مخيم عايدة لللاجئين بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بينما لم يذكر أين تحديدا تم اعتقال الفلسطينيين الخمسة الآخرين.

وأضاف: “تمت إحالة المعتقلين للتحقيق من قبل قوات الأمن”.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 أسير، منهم 62 سيدة (بينهن 10 قاصرات)، ونحو 300 طفل، ونحو 450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان)، حسب بيانات فلسطينية رسمية.

وعلى نحو شبه يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)