الممثلة الهندية ايشواريا راي: وسائل التواصل الإجتماعي تجعل المرء غير اجتماعي

نيودلهي: قالت الممثلة الهندية ايشواريا راي إنها تعتقد أن من مساوئ وسائل التواصل الاجتماعي إنها تجعل المرء غير اجتماعي .

ونقل موقع بينك فيلا الإلكتروني عن ايشواريا القول، ” وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان تجعل المرء غير اجتماعي، وهو أمر لا أفهمه. لا يجب أن نغرق في وسائل التواصل بسبب قدرتها على العزل”.

وأضافت ايشواريا” ما أراه وليس هذا العام ولكن منذ عامين أو ثلاثة هو أن العالم أصبح أكثر قرباً. وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا فتحت مجالات تواصل مختلفة و لذلك ندرك أهمية هذه الوسائل والشعور بالقوة الذي تمنحه لمستخدميها”.

ولدى سؤالها حول دور وسائل التواصل في تمكين المرأة، قالت ايشواريا” تمكين المرأة موجود ولكنه ازداد قوة بفعل مواقع التواصل، من الرائع أن الكثيرات يعبرن عن أنفسهن بصورة أكبر عبر هذه المواقع″.

ويذكر أن ايشواريا تقوم حالياً بتصوير فيلم ” فاني خان” مع الممثل أنيل كابور، والمقرر عرضه في حزيران/يونيو 2018. (د ب أ)