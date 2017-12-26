بدء اجتماع ثلاثي في الصين لبحث السلام والأمن في أفغانستان

بكين: أعلن متحدث باسم الخارجية الافغانية عن بدء اجتماع ثلاثي بين الصين وأفغانستان وباكستان، الثلاثاء في بكين.

ويرأس الاجتماع القائم بأعمال وزير الخارجية الافغاني، صلاح الدين رباني، ووزير الخارجية الباكستاني، خواجة آصف، ونظيره الصيني وانج وي.

وقال صبغة الله أحمدي، وهو متحدث باسم الوزارة، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إنه بينما سيكون الامن في أفغانستان أحد المجالات التي سيركز عليها الاجتماع، سيبحث الوزراء أيضا سبل الترابط، بالاضافة إلى التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث.

ويعد الاجتماع محاولة أخرى لايجاد حل للتهديدات التي يمثلها مسلحو طالبان وتنظيم الدولة الاسلامية (داعش)، ولكنه سوف يهدف أيضا إلى تخفيف التوترات المتصاعدة بين أفغانستان وباكستان.

ولطالما اتهمت أفغانستان – بالاضافة إلى الولايات المتحدة – باكستان بتقديم الدعم لمسلحى طالبان الذين يواصلون القتال ضد الحكومة الافغانية والقوى الدولية الموجودة في هذه الدولة التي مزقتها الحرب، إلا أن باكستان تنفي هذا الاتهام.

ولم تسفر سلسلة سابقة من المؤتمرات التي جرت بين الصين وأفغانستان وباكستان والولايات المتحدة، بشأن التوصل إلى حلول للسلام بأفغانستان، عن تحقيق نتائج.

ويعقد الأمل حاليا على أن الصين ستكون أكثر نجاحا كوسيط، بسبب علاقاتها الوثيقة مع باكستان. وتعتزم الدول إقامة ممر اقتصادي بمليارات الدولارات بينها.

كما أن أفغانستان تربطها أيضا علاقات طيبة مع الصين. وقد زار قادة طالبان أيضا الصين مرارا. (د ب أ)