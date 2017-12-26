وزير الدفاع في بوليساريو: مستعدون من أجل “انتزاع الاستقلال” في الصحراء الغربية
الجزائر: أكد “وزير الدفاع″ في الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) عبد الله لحبيب، أن الجيش الصحراوي “مستعد لأي طارئ” من أجل “انتزاع حق الشعب الصحراوي في الاستقلال”، كما أفادت لوكالة الانباء الجزائرية مساء الاثنين.
وقال لحبيب إن “الجيش الصحراوي ضمن سياسة جبهة البوليساريو مستعد لأي طارئ أو احتمال من أجل انتزاع حق الشعب الصحراوي في الاستقلال وتقرير المصير كباقي شعوب العالم إذا لم يتحرك المجتمع الدولي لإنصاف هذا الشعب الذي يعيش لأكثر من 42 سنة تحت الاحتلال المغربي”.
واضاف لحبيب في تصريحات على هامش انطلاق نهائي “مسابقة الشهيد الولي العسكرية” أن الجيش الصحراوي “لا يمكنه أن يظل في وضعية اللجوء إلى ما لا نهاية”.
وأوضح في رسالة إلى المجتمع الدولي، أن القضية الصحراوية مطروحة بين أيدي مجلس الأمن والأمم المتحدة لكن مع ذلك فإن “الجيش الصحراوي يحضر نفسه للتعامل مع أي طارئ أو احتمال من أجل القيام بالدور المنوط به”.
وشملت المسابقة التي تحمل اسم مصطفى الولي (1948-1976) احد اهم مؤسسي بوليساريو واول امين عام لها، مناورات عسكرية للجنود الصحراويين تحت شعار “الرفع من مستوى الاستعداد إلى أعلى درجاته”، بحسب المسؤول العسكري في بوليساريو.
وسيطر المغرب على غالبية أراضي الصحراء الغربية التي يقطنها حوالي نصف مليون ساكن، عام 1975 عقب جلاء القوة الاستعمارية الاسبانية.
وجبهة بوليساريو التي اعلنت قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية” من جانب واحد عام 1976، وقعت وقفا لاطلاق النار في 1991 برعاية الأمم المتحدة مقابل استفتاء تقرير المصير.
لكن الاستفتاء تم تاجيله باستمرار منذ 1992 بسبب خلافات حول من يحق لهم التصويت. والعام 2007 اقترحت الرباط منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادتها، الامر الذي رفضته وليساريو.
وكان عبد الله لحبيب صرح لوكالة فرانس برس في شباط/ فبراير ان “25 الف عسكري صحراوي وكل الصحراويين مجندين، في الصحراء الغربية وما وراء جدار الدفاع الذي شيده المغرب، يوجدون في حالة تأهب”.
من جهته أكد الأمين العام لبوليساريو ابراهيم غالي في حوار مع وكالة فرنس برس في شباط/ فبراير “نحن نجنح دائما إلى الحل السلمي” من أجل حل النزاع، الذي يعد أحد اقدم النزاعات في افريقيا، لكن “كل الاحتمالات تبقى مطروحة”. (أ ف ب)
يا عبدالله لحبيب سر على بركة الله و حقق لشعبك الحرية و الكرامة بدلا من هذا الذل الذي هو و بقية الشعب المغربي الذي هم فيه .
لولا خطأ اتفاقية إطلاق النار لكان الوضع تغير الان المقاومة التي بدأت بأقل من عشرة رجال أغلبهم بدون أسلحة والباقي بأسلحة صيد استطاعت صد العدو وتقوية صفوفها سيخرج الكثير من المعلقين المغاربة يتفخارون بجيشهم الذي لم يستطع تحقيق أي شيء أمام قلة من المقاتلين رغم الدعم الخليجي وبعض الدول الأوروبية حرب العصابات هي اختصاص المقاتلين الصحراويين واعتى الدول العسكرية لاتستطيع التغلب عليها ومن يتفاخر فاليتسائل من توسل لوقف إطلاق النار
مليشيات البوليساريو أصبحت عبئا ثقيلا على حاضنتها الجزائر بعد تخلي العديد من الدول الإفريقية والأمريكواللاتينية عن مشروع الوهم السريالي.
كما أن مخيمات القهر والقمع والذل في تندوف أصبحت تغلي احتجاجا وإدانة للقيادة المتسلطة، المعينة من عسكر الجزائر، والتي اغتنت من المساعدات العالمية التي يكدسونها في البنوك الغربية. ولولا الحصار والاحتجاز التعسفي للصحراويين المغاربة في تندوف من طرف الجيش الجزائري لما ظل محتجز صحراوي واحد هناك حيث الجميع يحلم بالعودة إلى وطنه المغرب.
ولا غرابة أن يشطح “مسؤول” انفصالي من الحين لآخر إرضاء لأسياده جنرالات عسكر الجزائر أتقانا للدور المنوط بهم
لكن هيهات يا غلام !
المغرب كسب الرهان ولا عزاء للمرتزقة
وعاشت الأمة المغربية العظيمة من طنجة إلى لكويرة
تصديرالأزمة االجزائرية
كما يقول الفرنسيون “المغرب مشكلة الجزائر” فكلما إشتد الخناق على الجزائر إثر الأزمات الإقتصادية أو الإجتماعية خصوصا الأخيرة المتعلقة بعدم إعتماد اللغة الأمازيغية تحت دريعة عدم توفر الميزانية إلا وتحاول الجزائر تصدير هذه الأزمة للمغرب عن طريق البوليساريو الذي يتآكل يوما بعد يوم. حرب العصابات لاتنجح في منطقة صحراوية مكشوفة محاطة بجدار أمني وبه ألغام ومزودة برادارات ، زيادة على إطلاق المغرب لقمره التجسسي وشراؤه لدبابات أبرامر المتطورة . هذا هو الواقع في الصحراء التي زرتها وخصوصا منطقة أم دريكة و كلتة زمور.
بعض المعلقين اصبحوا ممثلين للشعب المغربي بدون توكيل …رغم ان رائحة عسكر فرنسا تفوح منهم وكأنها تقول …هدا من اتباعهم فلا تأخدوا كلامه على محمل الجد…ولو كانت النخوة تحركه لانتفض وتعاطف مع من غيبوا بمئات الاف بدون دنب سوى رفض الحداء العسكري فوق رؤوسهم….ولمثل هؤلاء أقول لسنا بالسهولة التي تتصورها..ونحن لا نقامر بوطننا من أجل ان يرضى عنا من أصبحوا يستميتون في الدفاع عن مخططات فرنكو التي ماتت وشبعت موتا…والغريب أن تجد هؤلاء يزايدون على القدس وفلسطين..وهم يعضون الانامل من الغيض على الشعب المعربي الدي استطاع افشال مخططات استعمارية بغيضة لتقسيمه لا تختلف عن مخططات الصهاينة في فلسطين…وأما عن تصريح وزير الدفاع والهجوم في جبهة النهب والسلب للمساعدات..فنقول له الجواب ستتلقاه من رجال كانت لابائهم صولات وجولات في سينا والجولان…وأنت ومن يدعمك أجبن من أن تطلق طلقة من مسدس ماء لتبلل من يحب البلل…فاسترح وانهب مساعدات البؤساء بدون حسيب أو رقيب…ودعك من هده العنتريات التي لا تخيف حتى الصراصير…ولا حول ولا قوة الا بالله.
هي ارضنا و ارض اجدادنا يا قوم خضعت للاستيطان من طرف قبائل عربية منذ حوالي 10 قرون خلت
لا يمكن لاي كان ان يحجب الحقيقة التاريخية
ظلم كبير ان تنسب تلك الارض لغير اهلها ابناء مازيغ
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