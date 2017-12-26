اتفاق سوري لنقل مسلحي المعارضة من ريف دمشق الغربي إلى إدلب ودرعا

دمشق: كشفت مصادر مقربة من قوات النظام السوري، عن التوصل لاتفاق بين القوات الحكومية وممثلين عن مسلحي المعارضة يقضي بنقل مسلحي ريف دمشق الغربي إلى محافظتي إدلب ودرعا.

وقالت المصادر الثلاثاء، إن ” المفاوضات التي جرت خلال الساعة الـ 48 الماضية في دمشق ، انتهت بالتوصل الى اتفاق لنقل مسلحي المعارضة إلى محافظة ادلب ودرعا خلال أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين ، وسوف ينتهي ملف منطقة بيت جن وتدخل عناصر الشرطة السورية الى المنطقة يوم الاثنين القادم أول أيام عام 2018 “.

واستغربت المصادر ” وضع محافظة درعا على خارطة نقل المسلحين إليها ، باعتبار مسلحي المعارضة المتواجدين في بيت جن لهم خطوط تواصل ونقل باتجاه الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل ، ويستطيع هؤلاء التنقل من منطقة بيت جن باتجاه الأراضي المحتلة ومنها العودة الى أراضي القنيطرة “.

وحسب المصادر ، اشترط جيش النظام السوري “وجود السلاح الفردي الخفيف لمن يريد من المسلحين حمل سلاحه “.

وكانت مصادر اعلامية مقربة من قوات النظام السوري قالت إن ” القوات الحكومية وافقت على وقف اطلاق النار على جبهة منطقة بيت جن ، كبادرة حسن نية للتوصل الى تسوية في تلك المنطقة ، وسوف ترد قوات النظام على اي اطلاق نار من مسلحي المعارضة “.

وحسب المصادر ، سمح النظام السوري بنقل مسلحي مغر المير الى بلدة بيت جن بعد سيطرته أول امس نارياً على الطريق الفاصل بينهما . ( د ب أ )