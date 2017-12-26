الفيفا: قرار موتكو بالاستقالة من رئاسة الاتحاد الروسي لن يؤثر على المونديال

موسكو: ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القرار الذي اتخذه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، بالاستقالة من رئاسة اتحاد الكرة الروسي بشكل مؤقت، لن يؤثر على نهائيات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا.

ووسط ضغوط تتعلق بادعاءات تطبيق نظام ممنهج ومدعوم من قبل الدولة لانتشار المنشطات بين الرياضيين الروس، أعلن موتكو (59 عاما) الاثنين رحيله عن رئاسة اتحاد الكرة الروسي لمدة ستة أشهر، لكنه ظل في منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018 المقرر بين 14 حزيران/ يونيو و15 تموز/ يوليو.

وذكر الفيفا في بيان “نتفهم قرار السيد موتكو، الذي اتخذه أيضا لمصلحة كأس العالم 2018 بروسيا.. والقرار يلن يؤثر على نجاح استضافة كأس العالم”.

وأضاف الفيفا في البيان “في الايام المقبلة، سيتناقش الفيفا مع جميع الأطراف المعنية من أجل الاتفاق على الخطوات المقبلة فيما يتعلق باللجنة المنظمة للمونديال”. (د ب أ)