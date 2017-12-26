مقتل وإصابة 30 مدنيا بقصف للتحالف على سوق في تعز

صنعاء: أفادت مصادر محلية يمنية مسؤولة الثلاثاء بمقتل وإصابة نحو 30 مدنيا في قصف لمقاتلات التحالف العربي على سوق شعبية بمحافظة تعز 275/ كم جنوب صنعاء/.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن مقاتلات التحالف شنت غارة جوية (خاطئة) على سوق شعبية “مكتظة بالمدنيين” في منطقة الحيمة بمديرية التعزية بتعز، ما أسفر عن مقتل وإصابة نحو 30 مدنيا في حصيلة غير نهائية.

واوضحت المصادر أن عملية البحث عن الضحايا لا تزال مستمرة حتى الان.

وتخضع منطقة الحيمة لسيطرة الحوثيين، الذين يفرضون عليها أيضا حصارا مطبقا منذ أكثر من عامين.

ولَم يصدر أي تعليق من قوات التحالف العربي بشأن هذه الغارة حتى الآن.

يذكر أن التحالف العربي، بقيادة السعودية يشن منذ ثلاثة أعوام ضربات جوية ضد مسلحي الحوثي في اليمن، بطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي لاستعادة شرعية البلاد، إلا أن بعض الغارات تسببت بمقتل واصابة أعداد كبيرة من المدنيين. (د ب أ)