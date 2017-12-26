مؤسسة باردو تطلق حملتها الجديدة للتنديد باستخدام الفرو

باريس: أطلقت مؤسسة باردو الثلاثاء حملتها الإعلانية الجديدة ضد الفرو التي يظهر فيها رجل يسيل الدم من عنق قميصه المصنوع من الفرو تحت عنوان “أحب الحيوانات … نافقة!”.

وقد نشرت حوالى ألف لافتة إعلانية من هذا القبيل في باريس وضواحيها بهدف توعية الرأي العام حول الاتجار بالفرو.

وأوضحت المؤسسة التي تعنى بالدفاع عن الحيوانات والتي أسستها النجمة الفرنسية بريجيت باردو سنة 1986 أن “الفكرة من هذه الحملة تقضي بإيقاظ ضمير هؤلاء الذي يقولون إنه يحبون الحيوانات ويتنزهون مع كلابهم في المدن لكنهم يرتدون ملابس من الفرو”.

وبريجيت باردو البالغة من العمر 83 عاماً، اعتزلت الفن وباتت تعيش منعزلة في سان-تروبيه (جنوب شرق فرنسا) وتكرس وقتها لحملات الدفاع عن الحيوانات.

وتنظم جمعية “فورور تورتور” الفرنسية كل سنة منذ العام 2007 يوماً وطنياً للتنديد باستخدام الفرو في 14 كانون الثاني/يناير عشية انطلاق موسم التخفيضات الشتوية.

وصرح مدير الجمعية أوليفييه رافان أن “140 مليون حيوان تقريباً … يقتل كل سنة في العالم طمعاً بفروه”. (أ ف ب)