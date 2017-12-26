برلماني جزائري يشبه وجوب ولاية خامسة لبوتفليقة بـ”ركن من الإسلام”!

“القدس العربي”:

دعا بهاء الدين طليبة النائب المثير للجدل عن حزب السلطة الأول في الجزائر (جبهة التحرير الوطني)، ، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2019.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على “فيسبوك” كتب النائب عن ولاية عنابة ـ في ما بدا أنه يشبه نفسه برواة الأحاديث النبوية و مقارنا بشكل صريح الولاية الخامسة لبوتفليقة بـ”خامس أركان الإسلام” ـ:”حدثنا بهاء فقال: لا رابعة بدون خامسة …هو المثل الشعبي الذي يعطي للخامسة أو الخمسة تلك الأهمية باعتبارها واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي..لا عجب أن تكون الخامسة رمز الافلان ( جبهة التحرير الوطني) في الاستحقاق المحلي وآمل البلاد في تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والتقدم اليوم وغدا”.

وقد أثارت هذه الدعوة و هذا التشبيه بـ”أركان الإسلام” جدلا و نعليقات غاضبة على صفحة النائب “الثري”، و ذهب البعض إلى تذكيره باتهامات ” أنه بارون مخدرات وهي مصدر ثروثه، وأنه اشترى بغرض الحصول على الحصانة مقعده في البرلمان بمليارات عبر حزب مجهري ، قبل أن يلتحق بحزب السلطة الأول و يتشلق بسرعة ليصبح نائب رئيس البرلمان في فترته السابقة”، وهي اتهامات كانت وجهتها له البرلمانية ( ابنة مدينة عنابة) وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، وفي المقابل كان هو اتهمها بـ”أنها تدير شبكة دعارة”!.

وكان طليبة،الذي يقدم نفسه كرجل أعمال ناجح، في مدينة عنابة ( شرق الجزائر)، اشترى في 2013 مساحات إعلانية في صحف جزائرية لدعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لولاية رابعة.