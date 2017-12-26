نشر عناصر من الجيش المصري لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، نشر عناصر من القوات المسلحة في مدن البلاد التي تقع بنطاق عمل الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد.

ووفق بيان للعقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري، فإنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية.

وقال البيان إن الدوريات العسكرية والشرطية تستهدف “حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية بالعديد من محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية”.

وأضاف أن تلك الإجراءات لـ”بث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنيين خلال الاحتفالات والتصدي لأية محاولة للخروج عن القانون”.

ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح، مساء 24 ونهار 25 ديسمبر/ كانون الأول بالنسبة للتقويم الغربي، و7 يناير/ كانون ثان المقبل حسب التقويم الشرقي.

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات إرهابية طيلة الشهور الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، تبنّى معظمها تنظيم الدولة “داعش” الإرهابي.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بنحو 15 مليون نسمة وفق تقديرات كنسية، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغ 94 مليونا ما يجعلهم أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط. (الأناضول)