أردوغان مغردا: تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة

الخرطوم: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة من طرف واحد؛ مؤكدا إنها “علاقات منافع متبادلة تهدف للنهوض بالقارة السمراء”.

جاء هذا في تغريدة لأردوغان باللغة العربية عبر حسابه على “تويتر” قبيل مغادرته السودان، متوجها لتشاد ثاني محطات جولة إفريقية، تشمل تونس أيضا.

‏وقال أردوغان في تغريدته: “تقرب تركيا من إخوتها الأفارقة ليس تقرب مصلحة من طرف واحد، بل هو علاقات منافع متبادلة تهدف لإغناء إفريقيا والنهوض بها”

وذيل الرئيس التركي تغريدته التي حظيت بتفاعل واسع على موقع تويتر بوسم #السودان.

وتعد هذه ثالث تغريدة لأردوغان بالعربية خلال زيارته للسودان التي بدأت الأحد الماضي، في زيارة هي الأولى لرئيس تركي، للخرطوم، منذ استقلال السودان عام 1956.

وغادر أردوغان السودان متوجها إلى تشاد ثاني محطات جولته الإفريقية، التي تزينت عاصمتها أنجمينا بالعلمين التشادي والتركي لاستقباله.

ويكن الشعب التشادي الكثير من الحب والود للرئيس أردوغان؛ على خلفية دعمه للمظلومين حول العالم. (الأناضول)