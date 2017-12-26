بأنامل حرفي تركي.. تماثيل فخار لشخصيات عالمية تجذب الأنظار

نوشهير: يشدّ صانع الفخّار التركي أردوغان غولتش بقضاء أفانوس بولاية نوشهير، وسط البلاد، الأنظار إليه بتماثيل يصنعها من الفخار، والتي تشمل شخصيات عالمية ودينية بارزة.

وفي حديث للأناضول، قال غولتش (54 عاما)، إنه ورث حرفة صناعة الفخّار عن أبيه.

وأوضح أن صناعة تمثال واحد يتطلب جهد عدة أشهر، مبينا أن الصبر والعزيمة من شروط عمله.

وأضاف أن حب صناعة الفخار والشغف بها يرافقانه منذ أن كان في التاسعة من عمره، حيث بدأها في ورشة عمل لأبيه.

واستطرد: “رسم الأحلام ميّزة يجب أن تعيش داخل كل فنّان؛ لأن الفنان يفكر باستمرار ويصمم في مخليته أشياء جديدة”.

وأشار إلى أنه يستخدم مختلف أنواع التراب في أعماله الفنية.

ولفت إلى أنه أجرى أبحاثا عن أنواع التراب ودرس خصائصها، وحدد كل أنواع الأتربة التي تناسب عمله.

وقال إنه لا يعرف عدد التماثيل التي صنعها في مسيرة حياته بسبب كثرتها.

وأردف أنه صنع تماثيل لشخصيات عالمية ودينية، بينها تمثال للسيدة مريم العذراء، مبينا أن أعماله تلقى اهتماما كبيرا من السكان المحليين والسياح الأجانب. (الأناضول)