الاحتلال يعتقل أكثر من 600 فلسطيني من الضفة الغربية منذ بدء احتجاجات القدس

رام الله: أعلن نادي الأسير الفلسطيني الثلاثاء أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 600 فلسطيني من الضفة الغربية وشرق القدس منذ بدء الاحتجاجات على الإعلان الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في السادس من الشهر الجاري.

وقال نادي الأسير (منظمة غير حكومية) ، في بيان صحافي ، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل ليل الاثنين/الثلاثاء 23 فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية.

وذكر البيان أنه بذلك يرتفع عدد الاسلرى الفلسطينيين منذ اندلاع الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس إلى 610 اسرى بينهم 170 طفلاً و12 من النساء.

من جهة أخرى ، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق ظهر اليوم خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال مسعفون إن قوات الجيش اعتقلت أحد المصابين بالرصاص الحي من داخل سيارة إسعاف.

وفي وقت سابق اليوم ، أصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية عقب اقتحامها ساحة مدرستهم في بلدة (يعبد) جنوب غرب جنين.

كما اندلعت مواجهات مماثلة بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية على مدخل مدينة البيرة على أثر تظاهرة خرجت للتنديد بالإعلان الأمريكي بشأن القدس.(د ب أ)