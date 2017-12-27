السفير الأمريكي لدى إسرائيل طلب من خارجية بلاده عدم استخدام كلمة “محتلة” لدى الإشارة للضفة الغربية

تل ابيب: ذكر تقرير إخباري أن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، طالب وزارة الخارجية الأمريكية التوقف عن استخدام كلمة “محتلة” في الوثائق الرسمية للإشارة إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وذكرت صحيفة “تايمز اوف إسرائيل “، نقلا عن الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت الطلب، غير أنه بسبب ضغوط من مستويات عليا، وافقت على مناقشة القضية قريبا.

يأتي ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، والذي واجه اعتراضات عربية وإسلامية ودولية.

كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية كبيرة، قرارا أكدت فيه على أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر قانوني، وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

(د ب أ)