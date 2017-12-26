بعد باريس سانت جيرمان..”بايرن ميونيخ” الألماني يخوض معسكره الشتوي بالدوحة

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: أعلنت مؤسسة “أسباير زون” أن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سينشط معسكره الشتوي بالدوحة خلال الفترة من 2-7 يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أيام من اختتام المعسكر الشتوي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وللعام الثامن على التوالي، حرص النادي البافاري الأكثر تتويجًا بالألقاب في كرة القدم الألمانية حتى يومنا هذا، على العودة لمعسكره الشتوي المفضل بالدوحة خلال فترة التوقف الشتوية وهذه المرة تحت قيادة مديره الفني المخضرم يوب هاينكس، وبمشاركة كامل نجومه ومن بينهم مانويل نوير، وجيروم بواتينغ، وديفيد ألابا، وتياجو، وفرانك ريبيري، وآريين روبن، وروبرت ليفاندوفسكي، وتوماس مولر.

ومن المقرر أن تكشف المؤسسة قريبا عن تفاصيل المعسكر التدريبي ومواقع المران الأساسي للفريق بما يتيح للجماهير متابعة التدريبات.

وقد أضحى المعسكر الشتوي على ملاعب أسباير زون محطة هامة على أجندة الفريق التدريبية خلال العام لإعادة ترتيب الأوراق والتقاط الأنفاس بعيدًا عن صخب منافسات الدوري الألماني الذي يحتل صدارته وفي جعبته إحدى وأربعين نقطة حتى الآن وبفارق 11 نقطة بعيدًا عن أقرب منافسيه شالكه.

وفي الوقت الذي يعزز فيه الفريق البافاري مساعيه لإضافة اللقب الثامن والعشرين لدولاب بطولات البوندسليغا، يستعد النادي بكامل نجومه لخوض جولة أخرى من المواجهات النارية في دوري أبطال أوروبا تبدأ في العشرين من فبراير بمباراة الذهاب في دور الـ 16 أمام بشكتاش التركي في نزال على نيل اللقب الأوروبي والذي قد يضيف للبافاري إن فاز به اللقب السادس في سجله.

ومن المتوقع ان يتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على تدريبات الفريق هذا العام بعد نجاح المؤسسة خلال الأعوام الماضية في تقديم تجربة جماهيرية مميزة اجتذبت المئات من عشاق كرة القدم من داخل الدولة وخارجها لمشاهدة نجومهم المفضلين، حيث أتيحت لهم فرصة مشاهدتهم من على بعد أمتار قليلة والتقاط الصور التذكارية معهم والحصول على توقيعاتهم، لتترك تلك التجربة بصمة في ذاكرتهم لا تمحوها الأيام.

كما تجتذب تدريبات الفريق على ملاعب مؤسسة أسباير زون في كل عام العديد من الجهات والمتخصصين في مجال كرة القدم من دول الشرق الأوسط وآسيا، حيث اعتاد الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم على عقد سلسلة من الدورات التدريبية في هذا الوقت من كل عام، والتي جعلت من المعسكر جزءًا من برنامجهم التدريبي بشقيه النظري والعملي باعتبار بايرن ميونيخ أحد الأندية التي تقدم أداء معياريا يحتذى به، حيث أتى إلى الدوحة خصيصاً لمتابعة المعسكر السابق للبافاري ما يزيد عن 24 مدربًا محليًا وعالميًا.

وتعليقًا على استضافة مؤسسة أسباير زون لمعسكر البافاري للمرة الثامنة، قال إبراهيم هلال الهلال، رئيس قسم فعاليات الاتحادات والأندية في مؤسسة أسباير زون: “إن هذا هو المعسكر الشتوي الثاني لعدد من أندية النخبة الأوروبية خلال هذا الموسم والمعسكر الثامن للبافاري في مؤسسة أسباير زون، وإصرار هذه الفرق على المجيء إلى الدوحة تحديداً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، خير برهان على الثقة التي لا تهتز لدى المجتمع الرياضي العالمي في الدوحة وفي مؤسسة أسباير زون، وتأكدهم من استمرارنا في تقديم كافة الخدمات على نفس المستوى الاحترافي الذي اعتدنا على تقديمه لكبرى المنتخبات والفرق العالمية عبر توفير كافة احتياجات الفريق بمعايير لا تختلف عن مثيلاتها لدى الأندية الأوروبية بل تتميز عنها في تقارب منشآت التدريب والإقامة والترفيه، ناهيك عن الطقس المتميز الذي تتمتع به الدوحة في هذا الوقت من العام مقارنة بدرجات الحرارة المتدنية في أوروبا حاليًا، فقد كان أعضاء الباريسي في غاية السعادة بصفاء ودفء أجواء الدوحة خلال معسكرهم الأسبوع الماضي“.

وأضاف “هذه الثقة لم تأت من فراغ، وإنما من عمل دؤوب لكل أعضاء المؤسسة لتحقيق رؤيتنا لنصبح المرجع في التفوق الرياضي العالمي بحلول العام 2020، وبالفعل أصبحت مؤسسة أسباير زون قبلة للأندية والمنتخبات العالمية“.