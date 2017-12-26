﻿اتهامات قبطية للأمن المصري بتسهيل الاعتداء على الكنائس

القاهرة ـ «القدس العربي»: رغم إعلان الجيش المصري، أمس الثلاثاء، نشر عناصر من القوات المسلحة في مدن البلاد التي تقع في نطاق عمل الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشأت والمرافق العامة ودور العبادة لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد، فإن ذلك لم يخفف من غضب أقباط مصر من تكرار حوادث الاعتداء على الكنائس خلال الآونة الأخيرة، وكان أحدثها الاعتداء على مبنى سكني تقام فيه صلوات في محافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

ووفق بيان للعقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم الجيش المصري، فإنه تم دفع العديد من الدوريات الأمنية والمجموعات القتالية وعناصر من الشرطة العسكرية وقوات التدخل السريع لمعاونة عناصر الشرطة المدنية في تأمين المنشأت العامة والأهداف الحيوية.

وقال البيان إن الدوريات العسكرية والشرطية تستهدف «حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة وتأمين الطرق والمحاور المرورية الرئيسية في العديد من محافظات الجمهورية، إضافة إلى تنظيم الكمائن المشتركة والدوريات المتحركة التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسية».

وأضاف أن تلك الإجراءات لـ»بث الطمأنينة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الاحتفالات والتصدي لأية محاولة للخروج عن القانون». ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح، مساء 24 ونهار 25 ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للتقويم الغربي، و7 يناير/كانون الثاني المقبل حسب التقويم الشرقي.

اعتداء أطفيح

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات طيلة الشهور الماضية، وكان أحدثها الاعتداء على مبنى سكني تقام فيه صلوات يقع في مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، يوم الجمعة الماضي.

وأحالت نيابة مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، أمس، 21 متهما في قضية الاعتداء على مبنى أطفيح للمحاكمة، بينهم 14 طفلا يخضعون لنيابة الطفل، وحددت جلسة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمتهم.

وحسب التحقيقات، فإن «المتهمين خرجوا عقب صلاة الجمعة الماضية، متوجهين إلى كنيسة الأمير تادرس قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة في تركيب أجراس للصلاة، واقتحموها وهشموا الكراسي والأيقونات والصلبان، وتبين فيما بعد أن مالك المكان حولها الى منشأة دينية دون ترخيص من الجهات المعنية».

واستمعت النيابة لأقوال محامي مطرانية أطفيح للأقباط الأرثوذكس، الذي قدم أوراقا تؤكد ملكية الكنيسة للمنزل المعتدى عليه، وأنها قامت بشراء المنزل من مالكه في عام 2014 ، وقدمت طلبا لمجلس الوزراء لضم المنزل للكنيسة لإقامة الصلوات فيه، ولكن لم يتم البت في هذا الطلب.

وقال شاهد عيان يدعى ميلاد عبد الشهيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام تاني»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء يوم الجمعة الماضي، إن «الاعتداء الذي وقع على كنيسة قرية كفر الواصلين في مركز أطفيح تم في حضور قيادات الشرطة وأمن الدولة والغفر وانسحبوا قبل أن يقوم أكثر من 5000 شخص بالهجوم والاعتداء على الكنيسة».

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات تفيد بأن قيادات من الشرطة وقطاع الأمن الوطني حرضوا أشخاصا من القرية على القيام بحرق الكنيسة، وفق قولهم.

وشكل أسقف أطفيح وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الأنبا زوسيما، فريقا للدفاع عن صاحب مبنى قرية الوصلين في مركز أطفيح، والمتهم بإقامة مبنى بدون ترخيص وإقامة شعائر دينية وإدارة حضانة، والمحبوس 4 أيام على ذمة التحقيقات، للحضور معه أمام قاضي المعارضات في محكمة الصف في الجيزة.

وعقد الأنبا زوسيما اجتماعا مغلقا مع فريق الدفاع لمناقشة القضية، والتأكيد بالمستندات كافة أن المبنى ملك للمطرانية باسم كنيسة الأمير تادرس، وليس للقبطي المحبوس علاقة به منذ التنازل عنه لصالح المطرانية، وسبق وتقدمت مطرانية أطفيح بأوراق الكنيسة ضمن ملف تقنين أوضاع الكنائس. وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية في بيان تعليقا على الحادث إن «مئات الأشخاص تجمهروا أمام كنيسة الأمير تادرس في قرية الواصلين التابعة لمركز أطفيح مرددين هتافات عدائية ومطالبين بهدم الكنيسة، ثم اقتحموا المكان ودمروا محتوياته بعد أن تعدوا بالضرب على المسيحيين الموجودين به»، مشيرة إلى أن «المبنى تقام به الصلوات منذ 15 عاما وتقدمت الكنيسة بطلب للحكومة لتقنين وضعه ككنيسة».

رجل الأعمال القبطي المصري، نجيب ساويرس، قال تعليقا على الحادث إن «إعمال القانون ومعاقبة المعتدين والمخربين لبيوت الله هو الحل».

توصيات حول قانون ترميم الكنائس

في الموازاة، ألقى الباحث القانوني في المجلس القومي لحقوق الإنسان، أحمد نصر، أمس، كلمة حول قائمة التوصيات التي تضمنتها دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعي، فيما يخص قانون بناء وترميم الكنائس.

وقال، في كلمته في المؤتمر العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن «دراسة قانون ترميم الكنائس أسفرت عن مجموعة من التوصيات، تتلخص في العمل على استحداث مواد جديدة في قانون العقوبات، تنص على عزل وحبس أو تغريم كل من يعمل على تعطيل وعدم تنفيذ قرار إنشاء كنيسة أو إعادة بنائها، لضمان تنفيذ القرارات والعمل على الحد من تعنت بعض الموظفين المنوط بهم استخراج التصاريح اللازمة للبناء».

كما تضمنت التوصيات تطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على كل من لا يلتزم بتنفيذ حكم قضائي، والتي تنص على أن «يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من جهة مختصة، وكذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضي ثمانية أيام من انذاره على يد محضر، إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف».

يأتي ذلك بعد أيام على مناقشة الكونغرس الأمريكي، يوم الجمعة الماضي، مشروع قانون لحماية الأقباط في مصر.

ويطالب مشروع القانون بربط المعونة الأمريكية لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري.

مشروع القانون مقدم من «منظمة التضامن القبطي» عبر ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتسليط الضوء على «محنة الأقباط، والدعوة لدعمهم»، وأكد «ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر»، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس لمناقشته.

وحسب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني للكونغرس، فإن الأقباط يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار مشروع القانون إلى أن الأقباط كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم «داعش»، بالإضافة إلى أن الأقباط كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من الأقباط إلى الهجرة.

ولفت إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام الماضي، لكن الأقباط حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها.

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للأقباط وتستهدفها.

وطالب القانون النظام المصري بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح الأقباط الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

وفي تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية غير حكومية، حذرت من أن «الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بقرية الوصلين في مركز أطفيح وغلقها لن يكون الحادث الأخير في وقائع العنف المرتبط بممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين، والتي يتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة».

وقال التقرير المعنون بـ«محلك سر: عام على صدور قانون بناء وترميم الكنائس» إن «سلسلة الاعتداءات على الكنائس والمباني الخدمية الدينية بلغت 23 حالة منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر(أيلول) 2016». وأوضح أنه في عدد كبير من هذه الأحداث كانت أجهزة الأمن هى المحرضة أو القائمة بالاعتداء، وفي أغلبها تم غلق الكنائس ومنع الترميم.