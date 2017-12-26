﻿وزارة الأوقاف المصرية تبني 100 منزل في «حلايب» المتنازع عليها مع السودان

القاهرة ـ الأناضول: أعلنت مصر، أمس الثلاثاء، بناء 100 منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية، جنوبي البلاد، والمتنازع عليها مع السودان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، استعرض الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة لوزارة الأوقاف المصرية.

وأكد محمد مختار جمعة أن وزارته قامت ببناء 100 منزل متكامل لأهالي مدينة حلايب الحدودية، جنوبي مصر، في إطار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أنها ستخاطب الأمم المتحدة، للتأكيد على مصرية منطقة «حلايب وشلاتين»، رافضة ما وصفته بـ»مزاعم» السودان بأحقيته في السيادة على تلك المنطقة. وتتنازع مصر والسودان على مثلث حلايب الحدودي، حيث تؤكد القاهرة «أحقيتها» في هذه المنطقة لعدة اعتبارات بينها «التزامها بالقانون الدولي في أن التنازل عن الإقليم لا يكون صحيحًا وملزمًا قانونًا إلا بموافقة الأطراف المعنية على ذلك صراحة».

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، جدد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الدعوة إلى حل قضية مثلث حلايب وشلاتين «إما بالحوار أو التحكيم الدولي».

وفي بداية كل عام، درج السودان على تجديد شكواه سنويًا أمام مجلس الأمن بشأن المثلث الحدودي.

ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر. وتصر القاهرة على أن هذه المنطقة «أراضٍ مصرية، وتخضع لسيادتها».

ورغم نزاع الجارتين على هذا المثلث الحدودي، منذ استقلال السودان، عام 1956، لكنه كان مفتوحًا أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخله الجيش المصري وأحكم سيطرته عليه.