﻿«القدس العربي» توثق قتل النظام السوري لـ21 مدنياً بأكثر من 60 برميلاً متفجراً في ريف إدلب

دمشق – «القدس العربي»: واصل النظام السوري حملته الشرسة على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي شمالي سوريا، حيث كثف قصفه الجوي بالبراميل المتفجرة وزرعه الألغام البحرية، مدعوماً بسلاح الجو الروسي، وشن حملة استهدفت منازل المدنيين وأماكن تجمعاتهم والاحياء الشعبية، وخلّف عددًا من القتلى والجرحى والعالقين تحت الأنقاض، واجبر مئات الأهالي على النزوح الجماعي.

ووثقت «القدس العربي» مقتل 21 مدنياً توزعوا على بلدات عدة من ريف ادلب خلال 48 ساعة، بينهم 6 اشخاص في قصف مكثف على بلدة جرجناز. من جهته أكد فريق الدفاع المدني في محافظة إدلب إلقاء الطيران المروحي أكثر من 60 برميلاً متفجراً منذ يوم أمس على ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى استهداف المنطقة بالألغام البحرية، مؤكداً تسجيل أكثر من 20 نقطة قصف.

الناشط الإعلامي سومر اليوسف من بلدة جرجناز وصف في اتصال هاتفي مع «القدس العربي» حالة الهلع والخوف الذي اعترى الأهالي خلال يوم أمس، بسبب صفارات الإنذار واصوات الانفجارات المتتالية، وقال ان طيران النظام السوري استهدف البلدة الصغيرة بـ 40 برميلاً متفجراً أسفرت عن وقوع المجزرة ونزوح نحو 60 بالمئة من أهالي البلدة إلى مخيمات النازحين ومراكز الإيواء في الشمال السوري، فضلاً عن وقوع عشرات الجرحى ممن يفتقدون للعناية الطبية اللازمة. وأضاف «كل هذه الأهوال حدثت في اقل من ساعة، ولكنها قلبت البلدة رأساً على عقب، وقتلت المدنيين وهجرّت الأهالي» حسب تعبيره. ووفقاً لمصادر أهلية فقد لقي عنصر من الدفاع المدني امس حتفه في قصف جوي على مدينة خان شيخون في الريف، فيما استهدف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مخيم بلدة إعجاز للاجئين في ريف إدلب الشرقي.

وأفاد الناشط الإعلامي سامر جدعان من محافظة ادلب لـ «القدس العربي» بأن موجة نزوح غير مسبوقة تشهدها مناطق ريف ادلب الجنوبي والشرقي، حيث اتجهت مئات العائلات نحو الشمال السوري بعد تهدم بيوتهم وعجزهم عن إيجاد مراكز إيواء او مخيمات آمنة قريبة من المنطقة. وأضاف جدعان: ان قصف الطيران المروحي غير المسبوق والتصعيد العسكري الذي شهدته إدلب، اجبر الأهالي على ترك قراهم وبلداتهم بعد عشرات الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والألغام البحرية على منازل المدنيين والمناطق الحيوية.

الهجمة «الشرسة» على المنطقة أدت إلى إغلاق جميع المدارس في المنطقة المستهدفة، وحسب المصدر فإن القصف ركز على مدار اليومين الفائتين على كل من «جرجناز وقرية تل عمارة والشيخ بركة والخوين، وسنجار وتل مرق وتل مرديخ وسكيك والتمانعة، إضافة إلى قصف مكثف على قرية ومخيم زويتينة في محيط بلدة أبو الظهور بريف إدلب الشرقي».

ووثق العديد من أهالي المنطقة عشرات البراميل المتفجرة التي انهالت على منازل المدنيين يوم أمس، وتسببت أصواتها القوية والانفجارات التي هزت المنطقة بنشر الرعب بين أكثر من 30 ألف مدني يقطنون في بلدة جرجناز، قبل أن يتم الكشف عن مجزرة ارتكبها النظام السوري بحق المدنيين راح ضحيتها ستة شهداء كحصيلة نهائية وعشرات الجرحى الذين نقلوا للمشافي الطبية القريبة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن قائد عسكري من جيش إدلب الحر أن فصائل المعارضة تصدت لهجوم واسع شنته قوات النظام وفصائل مسلحة موالية لها – بإسناد جوي من الطيران الروسي – على قرية المشرفة في ريف إدلب الجنوبي، وقتل 10 منهم وأصيب أكثر من 17 آخرين بجروح.

وقال مدير الدفاع المدني في إدلب مصطفى حاج يوسف إن طائرات النظام وطائرات روسية نفذت نحو سبعين غارة على مناطق في إدلب وحماة، مما أدى إلى مقتل سبعة مدنيين، بينهم طفلان وامرأتان.

وأضاف أن القصف أدى إلى دمار في المناطق المستهدفة، مما اقتضى من طواقم الدفاع المدني عملاً شاقاً في رفع الأنقاض وانتشال الجثث.

من ناحية ثانية اكد مصدر عسكري مسؤول من المعارضة المسلحة في محافظة حماة، امس، إسقاط طائرة حربية للنظام السوري ومقتل قائدها، حيث قال في تصريح خاص لـ «القدس العربي» ان «الثوار تمكنوا من اسقاط الطائرة من طراز «ل 39» خلال محاولتها تنفيذ هجمات على مواقع الفصائل في ريف حماة الشرقي، حيث تصدت لها المضادات الأرضية لتسقط فوق بلدة أم حارتين شرقي حماة، بالقرب من خطوط الاشتباك مع قوات النظام السوري.

ووفقا للمصدر فقد عثر على قائد الطائرة ميتاً، فيما لا يزال البحث جارياً عن معاونه الذي قفز قبل تحطم الطائرة، بينما أكد كل من حركة أحرار الشام وجيش إدلب الحر مسؤوليتهما عن عملية استهداف الطائرة الحربية وإسقاطها، وتبنى الفصيلان العسكريان حادثة اسقاط المقاتلة.

وأكّدت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية (سانا) امس ، سقوط الطائرة الحربية ومقتل قائدها وجاء ذلك في تغريدة نشرتها الوكالة على حسابها عبر «تويتر». وقالت الوكالة إن مصدرًا عسكريًا، لم تسمه او تبين منصبه، أكّد لها سقوط الطائرة ومقتل قائدها في ريف حماة الشمالي.