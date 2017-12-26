﻿ المعارضة السورية ترفض المشاركة في «سوتشي» والإملاءات الروسية وتتمسك بـ «جنيف»

دمشق – حلب – «القدس العربي»: رفضت معظم القوى السياسية والفصائل العسكرية المعارضة في سوريا، المشاركة في مؤتمر سوتشي الذي تسعى روسيا إلى عقده نهاية كانون الثاني/يناير المقبل، بينما زعم رئيس حركة الدبلوماسية الشعبية السورية بسام البني المقيم في موسكو، بأن المعارضة ستشارك في سوتشي بالقوة نتيجة وجود ضمانات تركية لروسيا وإيران حول مشاركتهم.

وأطلقت مجموعة من الشخصيات والقوى السورية الوطنية والديمقراطية «نداء» إلى الشعب السوري لحضه على مقاطعة مؤتمر سوتشي، وقعه نحو 200 شخصية من معارضين ومسؤولين وضباط وناشطين بينهم «برهان غليون وميشال كيلو وحسن عبد العظيم وعبد الباسط سيدا، ورياض نعسان آغا، وجورج صبرا، واللواء محمد فارس وغيرهم». كما أعلن 44 فصيلًا عسكريًا في بيان تسلمت «القدس العربي» نسخه منه، رفضهم المطلق لمؤتمر الحوار الوطني الذي تدعو موسكو لعقده في مدينة «سوتشي» الروسية.

ووفقاً للنداء «السوري – السوري» فإن روسيا قد وقفت موقف العداء لثورة الشعب السوري وتطلعاته إلى الحرية، فعطلت مجلس الأمن، واستخدمت 11 مرة حق النقض للدفاع عن نظام الأسد وتجنيبه المساءلة، وقدمت له المستشارين العسكريين وكل أنواع السلاح لمواجهة شعبه، ثم زجَّت بقواتها العسكرية إلى جانبه، منذ أيلول (سبتمر) 2015، وشاركته في تطبيق سياسة الأرض المحروقة، بالقصف الوحشي الأعمى، وتدمير المدن، والمرافق العامة، والمدارس والمشافي، وبالتهجير القسري للسكان، وأحبطت كل محاولات محاسبته من قبل المنظمات الحقوقية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك تبرئته من استخدام الأسلحة الكيميائية، ولم توفر جهداً منذ سنوات ست لتعطيل مفاوضات جنيف والحيلولة دون تطبيق قرارات مجلس الأمن، واختلقت في سبيل ذلك طاولة مفاوضات موازية في أستانة سعت من خلالها إلى ضم فصائل عسكرية ومحاولة فصلها عن القوى السياسية للثورة والمعارضة.

منتقون على مقاسهم

وأضافت أنه في سياق العمل للإجهاز على ما تبقى من قوى الثورة والمعارضة وتحقيق الانتصار الكامل للأسد والحليف الإيراني، تأتي الدعوة الجديدة اليوم لحكومة روسيا لحضور ما سمته بمؤتمر سوتشي، بمشاركة أكثر من 1500 عضو منتقين حسب الطلب، لتخريج الحل الروسي وشق صفوف قوى الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجري تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها وهي قادرة على تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية.

ورأى البيان ان المؤتمر الذي أعطت روسيا لنفسها الحقَّ منفردة وخارج مظلة الأمم المتحدة في الإعداد له وصوغ وثائقه ووضع جدول أعماله وقائمة المشاركين فيه، من دون أي شريك سوري أو غيره، يتعارض تعارضاً كلياً مع المفاوضات الجارية منذ ست سنوات في جنيف وتسعى من خلاله روسيا لتوزيع المناصب والحصص بين وجهاء «الشعوب» التي يفترضها مؤتمر سوتشي وممثلي الطوائف والاثنيات والعشائر. وبالتالي يتم استبعاد الحل الدولي الذي يُعطي للشعب السوري حقوقاً ثابتة لحساب الحل الروسي الذي لا يُخفي إرادته بتثبيت حكم الاسد ونظامه. إضافة إلى شرعنة الاحتلال الروسي والإيراني وتكريسه بتحويله إلى وجود عسكري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي، والالتفاف على مسألة الاحتلال ووجود الميليشيات والقوى الأجنبية في سوريا.

وطالبوا أعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية وجميع الدول الصديقة والدول التي تحترم حقوق الإنسان وكرامته والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية التدخل لفرض التزام روسيا وجميع الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها بيان جنيف والقرارات 2118 و2254.

من جهة ثانية شكك مسؤولون في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في قدرة روسيا على التأثير الإيجابي للخروج بنتائج مفيدة من مؤتمر «سوتشي» من شأنها أن تدفع العملية السياسية إلى الأمام وتحقق جوهر القرارات الدولية. وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني يحيى مكتبي، إن موسكو غير مؤهلة لرعاية مؤتمر حول إحلال السلام في سوريا، مضيفاً أن الطائرات الروسية ما تزال تساعد النظام في استهداف المدنيين والأحياء السكنية.

وأكدت الفصائل العسكرية على أن روسيا دولة معادية ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين وساندت النظام عسكريا، ودافعت عن سياساته وواصلت على مدى السنوات الماضية تحول دون إدانة الأمم المتحدة لنظام بشار الأسد، معتبراً إطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن المحاصرين، إضافة إلى بنود جنيف1 والقرار 2254 استحقاقات واجبة التنفيذ وليست قضايا تفاوض وابتزاز.

وأشار بيان الفصائل إلى أن روسيا ادعت زورًا محاربة الإرهاب في سوريا، لكنها في الواقع حاربت الشعب السوري وهدمت مدنه وقتلت أطفاله ونساءه وهجرت الملايين من أبنائه ودعمت النظام المجرم في القصف والحصار والقتل والتشريد، حيث لم تساهم روسيا بخطوة واحدة لتخفيف معاناة السوريين، أو تضغط على النظام الذي تدعي أنها تضمنه بالسير قيد أنملة في أي مسار حقيقي للحل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم جيش العزة النقيب مصطفى معراتي على أن الحملة الهيستيرية الروسية وضرباتها العشوائية على المناطق المحررة في إدلب خلال الساعات الماضية هدفها إخضاع فصائل المعارضة على الانسياق إلى الحل الروسي في سوتشي، بعد فشل تدخلها العسكري في سوريا.

وأردف لـ«القدس العربي»، أن روسيا تريد «شيشنة» القضية السورية حسب مفهومها، وبذلك هي تساوي بين الجلاد والضحية، بالإضافة إلى توجيه رسالة إلى النظام والعالم مفادها أنها صاحبة الحل والعقد في سوريا. ووصف معراتي في تصريح لـ«القدس العربي»، الدستور المطروح في سوتشي بأنه «وثيقة الزواج» التي ستعفيهم من العقاب وتشرعن زواجهما (المثلي) في حين اعتبر قانون الانتخابات ما هو إلا قائمة المراسم والطقوس بالاحتفال بهذا التزاوج. وحسب معراتي فإن كل من يفرّط بثوابت الثورة و يرتضي الجلوس مع المجرمين والطغاة «ملعون يساوم على شرفه ويبيع صرخات المغتصبات في سجون النظام».

ويرى المعارض السياسي السوري الدكتور خليل آغا إن العالم يلعب الآن على المصالح، حيث الجميع يريد تحقيق مصالحه ولكل منهم اطماع، وبالتالي يبقى السوريون الثائرون هدفهم أن يعود بلدهم حراً. وأكد لـ«القدس العربي» على أنهم لن يذهبوا إلى سوتشي ولتفعل روسيا المجرمة ما تشاء بعد تصعيد القصف والقتل من اجل ارغامنا على الخضوع، معتبراً كل من يذهب إلى حضن موسكو هو في حضن الاسد وسيسجل خائناً امام الجميع.

شروط روسية

وقال عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني عقاب يحيى، إن المسؤولين الروس وضعوا الشروط على المعارضة السورية قبل أن يعلنوا أجندة مؤتمر «سوتشي»، مشيراً إلى أن ذلك يضع العديد من إشارات الاستفهام على ذلك المؤتمر، إضافة إلى الدور السلبي لموسكو في دفع العملية السياسية نحو الأمام.

أما رئيس الحركة الشعبية السورية بسام البني المقيم في موسكو ، فقد زعم بأن المعارضة السورية ستشارك بالقوة، نتيجة إعطاء تركيا ضمانات لروسيا وإيران، وبالتالي فإن الدول الثلاث أي روسيا وإيران وتركيا ملزمة بإحضار الأطراف إلى المؤتمر. وأضاف في اتصال هاتفي مع «القدس العربي»، إن سوتشي مؤتمر رسمي وسيناقش الدستور، حيث سينتج عنه لجنة دستورية مهامها تشكيل لجان عمل تشارك في جنيف.

واعتبر البني البيانات التي صدرت عن الفصائل العسكرية والقوى السياسية حول رفض الذهاب إلى سوتشي أنه كلام فارغ، حيث أن تركيا ستجبرهم على القدوم إلى سوتشي، متسائلاً وفق تصوره هل يوجد فصيل عسكري واحد مستقل بقراره وغير ملتزم مع الداعمين الذين اتفقوا على المشاركة في المؤتمر وبالتالي كل هذا الرفض عبارة عن كلام فارغ على حد تعبيره.