﻿خطة احتلالية لإنشاء 16مركزا شرطيا في القدس ومخطط لإقامة مئات آلاف الوحدات الاستيطانية

رام الله – «القدس العربي»: كشفت مصادر إسرائيلية مخططاً لشرطة الاحتلال تنوي حسب ما جاء فيه، إقامة 16 مركزا جديدا للشرطة في القدس الشرقية المحتلة، ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة. وأتت الخطة وفقا لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للاحتلال إثر «هبّة باب الأسباط»، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في يوليو/ تموز الماضي.

وتريد سلطات الاحتلال من هذه الخطة تعزيز وجودها في منطقة باب العامود أشهر مداخل البلدة القديمة من مدينة القدس. وسيتم تغيير البنية التحتية لباب العامود من حيث الإضاءة وحركة المرور ونصب 40 كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كافة الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات، كخطة أمنية شاملة متكاملة خاصة بباب العامود.

وتم الكشف عن هذه الخطة بعد قرار وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت ببدء الترويج لخطة استيطانية ضخمة، تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس ومحيطها، بهدف تكريس ما يسمى «القدس الكبرى»، وتعزيز عملية فصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بالكامل وضمها لدولة الاحتلال.

ولم تكتف إسرائيل بهذا الحد فقط من المشاريع، فهي تريد إنهاء القضية الفلسطينية بشكل تام بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي هذا السياق يعقد مركز حزب الليكود الإسرائيلي مؤتمرا للتصويت على مشروع قرار يدعو إلى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما في ذلك الأغوار.

وتم جمع تواقيع أكثر من 900 عضو في مركز الليكود، للتصويت على مشروع قرار يدعو كل منتخبي الليكود إلى العمل على إحلال سيادة الاحتلال وقوانينه على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة. كما تم نشر مقاطع فيديو لكبار وزراء الليكود يدعون فيها أعضاء المركز إلى أن «يكونوا شركاء في اللحظة التاريخية» والتصويت إلى جانب مشروع القرار.

وأكدت حركة فتح استمرارها في فعالياتها الغاضبة ضد الاحتلال وضد إعلان ترمب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدة أن دولة الاحتلال تتخذ من الإعلان غطاء لتنفيذ أبشع سياسات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في القدس، من خلال سياسة الحصار والقمع والاعتقال والطرد والتهجير وسحب الهويات وبناء المستعمرات، واقتحام المسجد الأقصى وإرهاب المواطنين الآمنين، وإقامة المراكز البوليسية، وفرض الضرائب والرسوم الباهظة غير القانونية على الشعب الفلسطيني.

وسخر اسامة القواسمي المتحدث باسم فتح، من حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ادعى أن حرية العبادة مسموحة للجميع في القدس. وقال إن الأغلبية العظمى من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في الضفة الفلسطينية وغزة، ممنوعون من زيارة المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، بسبب جدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية والحصار المطبق على القدس الشرقية بشكل كامل، وإن الإجراءات «الأمنية» داخل وحول المسجد الأقصى تعيق وصول الآلاف ممن يستطيعون الوصول لمسجدهم وكنيستهم داخل أسوار البلدة القديمة.

وحذر من المحاولات المستمرة لاستباحة المسجد الأقصى ومحيطه، والمحاولات التي تسعى اليها سلطات الاحتلال من تغيير الوضع الديمغرافي في القدس عامة والشرقية منها خاصة، وتفريغ البلدة القديمة في القدس من أصحابها وسكانها، الذين يدافعون عن هويتها الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن فتح لن تتوانى ولن تتأخر في الدفاع عن قدسها ومقدساتها وأرضها وشعبها العظيم. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الاسرائيلية، وأذرعها المختلفة، تواصل في سياق مكشوف وعلني، مع الزمن ترسيم خريطة مصالحها في الأرض الفلسطينية المحتلة، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بقوة الاحتلال، ومن طرف واحد، بما في ذلك تنفيذ العشرات من المخططات الاستيطانية الاستعمارية الهادفة الى ابتلاع مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت الوزارة ان هذا ما يعكسه التغول الاستيطاني الحالي وغير المسبوق، وما تتناقله وسائل الإعلام الاسرائيلية يومياً من تحركات ودعوات للأحزاب اليمينية، وفي مقدمتها حزب الليكود الحاكم لفرض السيادة الاسرائيلية على أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وتسريع مخططات بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في طول وعرض الضفة، وبشكل خاص في منطقتي القدس والأغوار، هذا بالإضافة الى توجه حكومي اسرائيلي لتمرير العديد من مشاريع القوانين الاستعمارية العنصرية التي تخدم الاستيطان، وتعزز نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد» في فلسطين المحتلة.

واعتبرت ان إعلان ترمب مثل جائزة ومكافأة للاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، وتمرده واستهتاره بالشرعية الدولية وقراراتها، وتنكره للاتفاقيات الموقعة، كما شجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في سياسة تشويه الحقائق، وتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم، وزودها بآمال جديدة للحصول على المزيد من الاعترافات بالتغييرات التي تفرضها بقوة الاحتلال.

وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح «إن المجلس المركزي سيكون صاحب الموقف في تحديد شكل العلاقة مع الاحتلال، وعظمة شعبنا الفلسطيني تتجلى بصموده، واستقلالية قراره، داعياً لاتباع الطرق المكلفة للاحتلال والمحاصرة له».

وأضاف في تصريح للتلفزيون الفلسطيني الرسمي «نحن شعب عظيم وعظمتنا تجلت بصمودنا واستقلالية قرارانا». وأضاف «نحن نسعى لبلورة سياسة في ثلاثة اتجاهات من أجل تشكيل استراتيجية وطنية، على المستوى الوطني عبر ترتيب بيتنا، والقدس هي المحرك والعنوان، واعتماد أدوات النضال التي سوف نستخدمها، متمسكين بحق تقرير المصير، وأن تكون الطرق المتبعة لمواجهة الاحتلال مكلفة له سياسياً وعالمياً، وأن تبني حالة من التراكم الايجابي الضاغط والمحاصر».

وقال «معركتنا مع الاحتلال ومع الفاشية العنصرية الاسرائيلية المتنكرة لحقنا في تقرير مصيرنا، وكل من يشجع هذا الاحتلال وضع نفسه في خانته، وأعرب عن أمله بإبقاء الصدام مع الاحتلال، رغم أن الإدارة الأمريكية جعلت نفسها جزءاً من المعركة، لكننا لا نريد خسارة الشعب الأمريكي، ومن يؤيد الحق الفلسطيني في أمريكا»».

