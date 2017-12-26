﻿إسرائيل هدمت العراقيب 122 مرة وحكمت على شيخها بالسجن وهو يؤكد «الموت ولا الرحيل»

الناصرة – «القدس العربي»: صياح الطوري أبو عزيز (68) شيخ فلسطيني من النقب داخل أراضي 48 هدمت إسرائيل قريته، العراقيب، 121 مرة، وظل متشبثا بها حتى بات رمز صمودها وعنوان المعركة على النقب. وبالأمس سدد ثمنا جديدا بإصدار محكمة اسرائيلية في بئر السبع حكما عليه بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر والإبعاد عن العراقيب، ورفضت محكمة أخرى الاستئناف على القرار. كما فرضت المحكمة على شيخ العراقيب غرامة قدرها 36 ألف شيكل (عشرة آلاف دولار) وذلك في 18 ملفا، شهرتشرين الثاني/ نوفمبر 2013 والتي على أثرها جرى اعتقاله.

وأعلن طاقم محامي شيخ العراقيب عن قرارهم بتقديم استئناف على الحكم إلى المحكمة المركزية. ويعتبر نجل الشيخ المعتقل عزيز الطوري أن التهم المنسوبة لوالده، هي تهم باطلة وواهية لأنها تعتبره زورا غازيا لأرض الدولة». منوها إلى أن الشيخ الطوري أصبح رمزا للصمود والنضال لكل أصحاب الحق، بعد ان رفض التخلي عن أرضه او التنازل عنها. وقد طالب الشيخ الطوري بالاعتراف بملكية السكان في العراقيب على أراضيهم، إلا ان الدولة ترفض هذا.

ولفت عزيز الطوري الى ان الشيخ صياح صرح في أكثر من مرة، بأنه على استعداد ان يدفع ثمن مواقفه، مشيرا الى أنهم لا يعولون على المحكمة شيئأ، لأنها أداة تتبع للسياسة الاسرائيلية، ولن تنصف الشيخ في حكمها. ومنذ سنوات طويلة واصل الشيخ الطوري صرخته في وجه الظلم الإسرائيلي باسم الأطفال والنساء والشيوخ ممن تلقي بهم جرافات إسرائيل للعراء بلا ماء وغذاء بحجة عدم الترخيص.

وفي تصريح لـ «القدس العربي» تساءل الطوري أمس هل سمعتم عن حكومة في العالم تشن حربا على مواطنيها فتهدم منازلهم وتقتلعهم من مواطنهم وتطالبهم بتسديد نفقات الهدم؟ وتابع «نساؤنا وأطفالنا يُرْمَونَ على الرمال في أجواء خمسينية او شتوية فأين ضمائركم، تعالوا وشاهدوا بأمهات عيونكم. كفاية لهذا الظلم المتواصل منذ 70 عاما…ماذا فعلنا لكم .. إسرائيل تكذب في اتهاماتها لنا وتصنع من الذبابة فيلا أما فيل اليهود فتعمل منه صرصورا».

ويشير الى أن إسرائيل ترسل عصابات من المجرمين لمداهمة السكان الأصليين في منازلهم بالخيول والكلاب والشاحنات والمروحيات. وتساءل مجددا «أين المساواة فنحن ما زلنا نستحضر الماء على ظهور الحمير لا ماء لدينا ولا غذاء ونعيش داخل مقبرة.. فهل نحن الذين غزوناهم، هل نحن من هاجرنا اليهم أم العكس؟». واختتم أبو عزيز بالقول «لن نغادر العراقيب ولو هدموها 1000مرة فإما عليها وإما فيها».وفي النقب الذي تمتد مساحته على ثلثي مساحة فلسطين الانتدابية يعيش اليوم نحو 190 ألف مواطن من البدو موزعين على سبع مجمعات سكنية كبيرة وفي 45 قرية لا تعترف إسرائيل بها وتحرمها من خدمات الماء والدواء بذريعة أنها غير مرخصة. ويصر عرب النقب على رفض مشاريع تجميع البدو الإسرائيلية ويرون بها جزءا من مخطط تطهير النقب وسلب ما تبقى من أراض عربية تقدر بمليون دونم.