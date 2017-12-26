﻿هنية يعتبر قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس زلزالا سياسيا يرتبط بمخطط لتصفية القضية الفلسطينية وتغيير معالم المنطقة

غزة ـ «القدس العربي»: أكد كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، على ضرورة إتمام عملية المصالحة الفلسطينية الداخلية، وحذرا من النتائج «الوخيمة» التي ستخلفها عملية التباطؤ في تنفيذ عملية إنهاء الانقسام، بسبب مخطط أمريكي يهدف لإقامة كيان مقسم للفلسطينيين في الضفة وغزة، تكون أبو ديس عاصمة له، من خلال ربطها بجسر مع المسجد الأقصى.

وأكد هنية خلال لقاء نظمته حركة حماس خصص للوجهاء والمخاتير في قطاع غزة، على ضرورة حماية المصالحة الفلسطينية، والسير بها قدما «حتى تحقق أهدافها»، داعيا الوجهاء إلى وضع تصور لحماية المصالحة الوطنية الفلسطينية ودفعها للأمام، مشيرا إلى أن القادم «خطير جداً»، وكان يشير إلى التحولات السياسية وإلى ما تتعرض له مدينة القدس من مخططات أمريكية وإسرائيلية.

وطالب بعقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، والإسراع في تنفيذ خطوات المصالحة، للتصدي لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه القدس.وكشف عن امتلاك حماس معلومات تؤكد أن أمريكا لا تزال تعرض على السلطة الفلسطينية منح أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأن يكون هناك جسر يربط أبو ديس أحد أحياء القدس، مع المسجد الأقصى، وإقامة كيان في غزة والضفة، من خلال تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، وإيجاد كيان سياسي في قطاع غزة يمكن أن يأخذ بعض الامتيازات المعينة.

وتطرق إلى مخاطر قرار الرئيس الأمريكي الأخير الخاص بنقل سفارة بلاده إليها، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، وقال إنه مثل «زلزال سياسي» ضرب القضية الفلسطينية وفي قلبها وعنوانها «قضية القدس»، واصفا القرار بـ «الخطير»، كونه يرتبط بمخطط لتصفية القضية الفلسطينية وما تسمى بـ»صفقة العصر». وأكد أن قرار ترامب يعد «جزءا من معركة كبرى لتغيير معالم المنطقة كلها، وليس فقط الوضع الفلسطيني» لافتا إلى أن ذلك يأتي في سياق ما يسمى بـ»السلام الإقليمي»، الذي قال إن وتيرة الحديث عنه ارتفعت بما يشمل «التطبيع مع العدو الصهيوني».

وقال هنية «هذا القرار له أبعاد على تركيبة المنطقة كلها وبعلاقة الشعوب والأمة مع الكيان الصهيوني على حساب القدس والقضية الفلسطينية، وعلى حساب الأسرى وأرضنا وتاريخنا ومستقبلنا»، محذرا من أن القرار «يحمل مخاطر على طبيعة العلاقة بين فلسطين والأردن». وأضاف «هذا استهداف يضرب عمق الأمة في القدس ولكن ارتداداته ستكون أبعد من ذلك، فهناك حديث عن الوطن البديل والخيار الأردني والتوطين والكونفدرالية ولكن مع السكان وليس الأرض»، مشيرا كذلك إلى أن القرار يستهدف شطب حق العودة للاجئين.

من ناحية أخرى يرى هنية أن قرار ترامب كشف عن بداية تراجع «الهيمنة الأمريكية على العالم»، مضيفا «لم تعد سياسة البلطجة السياسية ولا التهديد ولا الإغراءات تتحكم بقرارات الدول ومصيرها».

من جهته أكد يحيى السنوار خلال اللقاء ذاته ، على ضرورة عقد الإطار القيادي، حسب اتفاق المصالحة الموقع 2011، من أجل أخذ قرارات لـ «مواجهة المشروع الأمريكي والصلف والعنجهية الإسرائيلية». وشدد على ضرورة تجند الجميع بمن فيهم المخاتير والوجهاء، لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، وعلى تمسك حماس بالمصالحة كـ «خيار وطني لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية». وأضاف «لن نتردد ولن نتراجع وليس هناك إمكانية للفشل، ولا نعرف معنى للفشل، ولا يمكن أن نفكر به، وليس أمامنا فرصة إلا النجاح ويجب أن ننجح».

وحذر من أخطار كبيرة على القضية الفلسطينية، لكنه في ذات الوقت أكد استعداد المقاومة الفلسطينية للدفاع عن القدس»، وقال «لديكم في قطاع غزة جيش يمكن أن تعتمدوا عليه، فالمقاومة بألف خير». وأكد على أن حركة حماس «قطعت شوطاً كبيراً في المصالحة»، وتابع «لدينا الآن حكومة واحدة، ومطلوب منها أن تقوم بواجباتها فورا».

وطالب بإنهاء كل المعيقات التي تعترض طريق المصالحة، وقال «إن العقبات أمام المصالحة التي تتعلق برواتب الموظفين في غزة أو رفع العقوبات وتقليص الكهرباء وخصومات الرواتب، تضرب في قدرة المجتمع على الصمود ومواصلة الطريق».

يشار إلى أن السنوار عقد الأسبوع الماضي لقاءات مماثلة مع الشباب ومسؤولي منظمات المجتمع المدني، خصص فيه الحديث لملفي المصالحة والقدس.