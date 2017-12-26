﻿موجة غضب على تهجم عضو الكنيست على قافلة أهالي أسرى غزة

غزة ـ «القدس العربي»: تواصلت التنديدات الفلسطينية بحادثة الاعتداء التي قام بها عضو الكنسيت الإسرائيلي المتطرف عن «حزب الليكود» أرون حزان، على أهالي أسرى غزة، خلال توجههم لزيارة أبنائهم في أحد المعتقلات الإسرائيلية، ضمن رحلة أسبوعية تنسق لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما حظيت والدة أحد الأسرى واسمها «أم عبد الرحمن» بإشادة كبيرة، لتصديها لحزان، وتوبيخه بصوت عال.

وكَرّم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يوم أمس أهالي الأسرى الذين كانوا على متن الحافلة التي تعرضت لاقتحام حزان.

وأمس نظم ذوو الأسرى والقوى والفصائل الفلسطينية والمؤسسات القانونية في قطاع غزة، وقفة احتجاجية على حادثة الاعتداء، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقالت خلال الوقفة والدة الأسير أحمد الشنا، التي كانت على متن حافلة أهالي الأسرى، إنهم تفاجأوا عند مدخل سجن «ريمون» بإغلاق الطريق، من قبل المتطرفين وبينهم حزان، الذي شرع مرافقوه بالاعتداء على الحافلة وتكسير نوافذها قبل اقتحامها بـ «شكل همجي»، ومن ثم توجيه شتائم نابية للأهالي.

وقللت من أهمية الاعتداء في التأثير عليهم، وقالت إن الأسرى لحظة إبلاغهم بما جرى، استشاطوا غضبا، وشرعوا بالتكبير داخل السجن خلال الزيارة.

توفير الحماية الكاملة

وطالب تجمع المؤسسات القانونية في قطاع غزة، بتوفير الحماية الكاملة لأهالي الأسرى خلال الزيارة، وقال خليل شاهين في كلمة باسم المؤسسات، إن الاعتداء على حافلة ذوي الأسرى يمثل «شكلا من أشكال النازية والعقوبات الجماعية التي حظرها قواعد القانون الدولي».

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة واسعة بالسيدة «أم عبد الرحمن» والدة أحد الأسرى الفلسطينيين، التي تصدت لحزان دون أي اكتراث لصفته التي هددها بها كـ»عضو في الكنسيت»، وتناقل الكثير من المعلقين نشر المقطع المصور من داخل الحافلة، لتلك السيدة وهي ترد بعبارات قوية على حزان، مع الكثير من عبارات الاعتزاز بها كسيدة فلسطينية وأم لأسير يقبع في سجون الاحتلال.

كذلك دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر لتوفير «الحماية

لأهالي الأسرى الفلسطينيين من «بلطجة قادة الاحتلال»، واعتبر اعتداء حزان «تطورا خطيرا وخرقا لكل الأعراف الدولية، الخاصة بحقوق الأسرى»، مشيرا إلى أن اعتداءه على أمهات الأسرى يدلل على «الإرهاب والعنصرية للمجتمع اليهودي»، وطالب بسحب الاعتراف الدولي بالكنيست الإسرائيلي لقيام نوابه بـ «تصرفات إرهابية وعنصرية» ضد الفلسطينيين. يشار كذلك إلى أن المجلس الوطني الذي أدان تهجم حزان، أكد أنه سيخاطب الاتحاد البرلماني الدولي، ولجنة حقوق الإنسان فيه كون المعتدي عضو كنيست «ليضاف إلى ملف العنصرية التي سيحاسب عليها الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي»، وآخرها البدء بإجراءات إقرار «قانون إعدام الأسرى» الفلسطينيين.

وكان النائب الإسرائيلي المتطرف حزان، قد اقتحم الاثنين الماضي حافلة تقل أهالي أسرى غزة، وهم في طريقهم لزيارة أبنائهم في سجن «ريمون» الإسرائيلي في صحراء، حيث شرع بالتهجم عليهم وعلى أبنائهم بالألفاظ النابية، وذلك في خطوة اعتبرها تضامنية مع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة.

وخاطب بحدة والدة أحد الأسرى وقال لها مهددا «لن تزوريه إلا تحت الأرض»، مضيفًا «ابنك الحشرة إيش سوّى (ماذا فعل)»، فما كان من تلك السيدة أم عبد الرحمن إلا أن ردت عليه بالقول «ابني مش حشرة»، فرد يقول «ابنك كلب وحشرة»، غير أن والدة الأسرة بادرت لترد عليه بكل شجاعة بالقول «ابني مش كلب، ابني أرجل الرجال، وراجل بمعنى الكلمة»، وعندما قال حزان لوالدة الأسير «أنا عضو كنيست»، ردت دون خوف «عضو كنيست ولا رئيس وزراء ولا (بنيامين) نتنياهو، احنا بنشوف (نرى) أولادنا فوق فوق، وأولادنا رجال». وشهدت العملية قيام أحد الرجال من ذوي الأسرى بإنزال حزان، بعد أن قبض عليه بيده، وجره إلى خارج الحافلة، لتشق بعدها طريقها إلى داخل السجن الإسرائيلي.

وفي العادة تتوجه دفعة من أهالي أسرى غزة فجر كل يوم اثنين، لزيارة أبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال، من خلال عملية تنسق لها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال قد منعت منذ أكثر من أربعة أشهر أهالي أسرى حركة حماس من الزيارة، في إطار خطة الهدف منها الضغط على الحركة لإطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها منذ الحرب الأخيرة على غزة، غير أن ذلك الأمر من المستبعد أن يأتي بأي نتائج، أو أن يجبر حماس على التعاطي مع المطالب الإسرائيلية.

أسر أربعة إسرائيليين

ويأسر الجناح العسكري لحماس أربعة إسرائيليين اثنان منهم جنديان وقعا خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، واثنان أحدهما من أصل إثيوبي، وآخر بدوي يحمل الجنسية الإسرائيلية، تحفظت عليهما كتائب القسام، بعد دخول غزة متسللين.

وعقب ذلك قوبلت عملية اعتداء حزان على أهالي الأسرى، بتنديدات وموجة غضب كبيرة، عبر عنها النواب العرب في الكنسيت الإسرائيلي، فقال النائب العربي أحمد الطيبي في كلمة له في الكنسيت موجها حديثه لحزان «حذاء ام عبد الرحمن بيسواك وبيسوى رأسك، ولذلك في المرة القادمة نصيحتي لكل من هو في الباص بتشلحي (تخلعي حذائك) من رجلك وفي وجهه وبالصرماية (الحذاء) على رأسه»، مضيفا «لأنه لو كان رجلا لما تشاطر على أمهات الأسرى ولذهب لمواجهة الرجال في السجن.» واستدل الطيبي بالمثل الشعبي «صار للشرشيحة مرجيحة، وصار لأم بريص قبقاب (حذاء خشبي)»، وهو يتهكم على حزان.

وأكدت عضو الكنيسيت عن القائمة المشتركة عايدة توما، أنه تم تقديم شكاوى الى المستشار القضائي الإسرائيلي، ضد النائب المتطرف حزان لـ «محاسبته» على اقتحام حافلة أهالي أسرى غزة وتوجيه الشتائم لهم.

وكان جمع كبير من أهالي غزة، بينهم القيادي في حركة حماس فتحي حماد، قد استقبلوا حافلة أهالي أسرى غزة، مساء الإثنين فور وصولهم إلى القطاع، من معبر بيت حانون «إيرز»، مشيدين بتصديهم للنائب الإسرائيلي، وتوعد حماد حزان بـ «دفع الثمن»، جراء فعلته.

وقال الدكتور موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، منذرا حزان «عربدة عضو الكنيست أورن حزان، دلالة على هشاشة هذا الكيان المارق الذي يبحث قادته عن بطولات وهمية»، مؤكدا أن لدى المقاومة الفلسطينية ما يجعل قادة الاحتلال أن يعيدوا التفكير مرارا قبل أن يكرروا هذه «البلطجة»، وعلق على قول أم أحد الأسرى التي ردت على حزان يقول «نعم يا سيدة الأرض، ابنك سيد الرجال».

وأدانت جمعية واعد للأسرى والمحررين «الاعتداء السافر» على أهالي الأسرى، وقالت إن ذلك يأتي في سياق «الحقد الإسرائيلي على الفلسطينيين»، لافتة إلى أنه أيضا يكشف «الوجه الحقيقي وغير الأخلاقي للاحتلال وحكومته المتطرفة».

كذلك أكد مركز الأسرى للدراسات، أن المس بالأسرى وذويهم تحول في دولة الاحتلال إلى «دعاية رخيصة، وظاهرة إسرائيلية عنصرية، تتسابق وتتنافس بالاعتداء عليهم عن طريق المطالبة بالإعدامات».

وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع «مشروع قانون إعدام الأسرى» الذي يدعو إليه وزير الجيش الإسرائيلي أقيغدور ليبرمان، والمقرر أن يناقشه «الكنيست» الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

ووصف المشروع بـ «الخطير»، وقال إنه «يهدد حياة الأسرى ويتنافى مع المواثيق الدولية والقوانين الإنسانية ويعكس عنجهية الاحتلال وتطرفه»، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لـ «ألتصدي لهذا المشروع الفاشي وإنقاذ حياة الأسرى».

وتأتي عملية مناقشة مشروع القانون، بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.