﻿المغرب: الزفزافي يهز قاعة المحكمة بالهتاف ويطالب بالحكم عليه بالإعدام وتسريع التنفيذ‏

الرباط- «القدس العربي» : بات يوم الثلاثاء المغربي، يوما لحراك الريف من خلال الاهتمام بمحاكمة قادته المعتقلين في سجن ‏عكاشة، الذين يقفون أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، ليرافع أعضاء هيئة دفاعهم وترد ‏عليهم النيابة العامة ويصرخ المعتقلون ويرددون شعاراتهم، وكل ذلك يولى باهتمام وسائط التواصل ‏الاجتماعي والصحف الورقية والإلكترونية.‏

وأمس طالب ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، بالحكم عليه بالإعدام لكي يكون شهيدا، ‏شريطة الإسراع في تنفيذ الحكم، مؤكدا أنه ورفاقه تركوا خلفهم رجالا سينتصرون للوطن.‏

وهز الزفزافي قاعة محكمة الجنايات في الدار البيضاء، بعد أن رفع القاضي علي الطرشي الجلسة لتهدئة ‏الأوضاع بعد خلاف بين النيابة العامة والدفاع، مرددا شعارات حراك الريف الكلاسيكية. وأكد صمود ‏الريف ملتزما بقسمه رفقة باقي المعتقلين.‏

‎قررت هيئة دفاع المعتقلين مغادرة الجلسة نظرا لانعدام شروط المحاكمة العادلة، وذلك في ‏سابقة من نوعها منذ بداية محاكمة قادة حراك الريف، وأعلن النقيب عبد الرحيم الجامعي ‏مغادرة هيئة الدفاع أمام رئيس الجلسة قبل أن يتوجه إلى خارج القاعة. ‏ ويأتي قرار النقيب الجامعي الذي فاجأ الجميع، مباشرة عقب استئناف الجلسة التي تم رفعها من ‏قبل على خلفية شنآن دار بين المحامية خديجة الروكاني وممثل النيابة العامة حكيم الوردي. ‏

وبمجرد إعلانه، خرج النقيب الجامعي من القاعة وسط اضطراب للأجواء، حيث استشاط ‏المحامون غضبا وهم ينددون بما اعتبروه «انعدام شروط المحاكمة العادلة» في الوقت الذي كان ‏ممثل النيابة العامة يقدم مرافعته. ‏

أعلن محمد المسعودي بدوره خروجه من الجلسة، قبل أن يتفق جميع أعضاء دفاع المعتقلين على ‏المغادرة الجماعية، ما أسفر عنه إعلان رفع الجلسة من قبل القاضي علي الطرشي.‏

مغادرة هيئة الدفاع وطرد المهداوي

وجاءت مغادرة هيئة دفاع معتقلي حراك الريف من جلسة المحاكمة احتجاجا على عدم منح رئيس ‏الجلسة الكلمة لمحاميي المعتقلين بعد الاستماع إلى جواب ممثل النيابة العامة حول الطلبات ‏العارضة التي قدمها دفاع المعتقلين بخصوص وضعيتهم داخل السجن وخصوصا حالة محسن ‏أثري الذي تبدو عليه أثار الضرب، الشيء الذي اعتبره المحامون مسا بشروط المحاكمة العادلة.‏

وأمر القاضي علي الطرشي بطرد الصحافي حميد المهداوي مدير موقع البديل المعتقل مع ناشطي ‏الحراك، من الجلسة، ما تسبب في حالة احتقان.

ورد المهداوي بالصراخ من وراء القفص، مؤكدا ‏أنه من السهل الأمر بطرده، وطالب بتدوين تصريحه بتزوير الوقائع وقام ناصر الزفزافي بالصراخ ‏داخل الجلسة موجها كلامه للقاضي “عندي ملتمس.. نتشبث بدفاعنا ونحن أيضا سنخرج من ‏هذه الجلسة”.‏ ومباشرة بعد طرد المهداوي غادر ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين، وأمر القاضي بانتداب ‏شرطي ليطلب منهم الرجوع إلى القاعة، وهو ما رفضه الزفزافي ورفاقه، ليأمر القاضي بتسجيل ‏الأمر في محضر كتابة الضبط.‏

وأصر رئيس الجلسة على إكمال المحاكمة، برغم مغادرة الدفاع، وأعطى الكلمة لممثل ‏النيابة العامة لإتمام تعقيبه على الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدمها بها دفاع معتقلي ‏‏“حراك الريف”.‏

وفي محاولة لتجاوز “بلوكاج المحاكمة” قام كل من المحامين المراقبين باسم المجلس الوطني ‏لحقوق الإنسان ومحامو الدولة، بالتوجه إلى القاضي من أجل تأجيل الجلسة إلى حين حضور ‏الدفاع.‏

الا ان رئيس الجلسة بعد مغادرة دفاع المعتقلين، أصر أن يقوم بإجراء المساعدة القضائية ‏وتعيين المحكمة لمحامين جدد للدفاع عن المعتقلين، معتبرا أن الدفاع ألغى نيابته عن المعتقلين، ‏معلنا بعد ذلك استمرار الجلسة وإعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة ليكمل تعقيبه عن ‏الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية التي تقدم بها المحامون قبل خروجهم.‏

ومع بداية استرسال ممثل النيابة العامة في تعقيبه، تدخل عبد الكبير طبيح محامي الدولة وقال ‏للقاضي: “المعتقلون المتابعون بتهم جنائية، يجب أن يكون لديهم في هذه اللحظة التي يعقب فيها ‏ممثل النيابة العامة من يمثلهم كدفاع، وإن استمرت المحاكمة بهذا الشكل فإن هذه الجلسة ‏باطلة”.‏

الجلسة باطلة

وقام القاضي مباشرة بعد تدخل طبيح، برفع الجلسة وتأجيلها ليبت في مسألة مغادرة الدفاع وأن ‏يقرر في مسألة المساعدة القضائية.‏

واحتلت وضعية المعتقلين في السجن المسألة الأولى في محاكمة أمس إذ أكدت المحامية بشرى ‏الرويسي، عن هيئة دفاع معتقلي حراك الريف، أن المعتقلين «دخلوا إضرابا جماعيا مفتوحا عن ‏الطعام ابتداء من يوم أمس الأول الاثنين احتجاجا على إدارة سجن عكاشة بالدار البيضاء». ‏

وقالت إن إدارة سجن عكاشة «منعت المعتقلين من الاتصال مع ذويهم عبر الهاتف»، مضيفة ‏أنه «تم توزيعهم على زنازين انفرادية مع حرمانهم من المواد الغذائية». ‏

وقال ممثل النيابة العامة في الجلسة إن ما يعتبره المحامون اعتداء من إدارة سجن عكاشة على معتقلي ‏الحراك بالضرب و”الكاشو”، ليس هو الحقيقة، ولا يتعلق بكل المعتقلين بل بواحد منهم فقط هو ‏محسن أتاري.‏

وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه توصل بتقرير موقع من حارس الجناح ورئيس المعقل بسجن ‏عكاشة، يقول إن الموظفين عثروا لدى محسن أتاري على ساعة بها كاميرا تصوير، وقد عرضوه ‏على المجلس التأديبي الذي قرر سجنه في زنزانة انفرادية (كاشو)، لكن أتاري رفض القرار ونزع ‏ملابسه كلها، وبدأ، عاريًا، يضرب على بوابات باقي الزنازين مما جعل باقي السجناء يبادلونه ‏الضرب فحدثت حالة فوضى وهرج ومرج، ليقتاد أتاري إلى الزنزانة الانفرادية عاريا، حيث سلمه ‏الحراس ملابسه، لكنه بمجرد ما أدخل “الكاشو” حتى إطلاق صنبور الماء متسببا في فيضان.‏

وأضاف ممثل النيابة العامة بأنه توصل بإشعارات من 43 من أصل 50 من معتقلي حراك الريف، ‏يشعرونه فيها بدخولهم في إضراب عن الطعام، احتجاجا على سوء معاملتهم داخل السجن، ووعد ‏الدفاع بأنه سيزوهم قريبا للوقوف على حقيقة هذه الادعاءات ووضعية السجناء.‏

المعتقلون يتعرضون للتضييق

وقالت المحامية بشرى الرويسي أنه «في إطار تخابرها مع المعتقلين، أكدوا لها أنهم يتعرضون للعنف ‏ومضايقات مستمرة وممارسات حاطة من الكرامة من قبل إدارة السجن المذكور». ‏

وأوضحت أنه «أمام تمسك المعتقل محسن أتاري بحقه في الاتصال مع أمه المريضة رمي به في الكاشو ‏‏(الزنزانة الإنفرادية) بعد تعريضه للعنف حيث لاحظنا انتفاخا في أصبعه الوسطى ليده اليسرى مع ‏جرح وآثار دم ولم يتم تمكينه من العلاج وقد دخل في اضراب عن الطعام كما جميع المعتقلين»، ‏تضيف ذات المتحدثة.‏

وكشف محمد أغناج، عن هيأة دفاع معتقلي حراك الريف، أن إدارة سجن عكاشة في الدارالبيضاء قامت ‏في إطار التضييق بتوزيع جميع معتقلي الجناحين 8 و6 على زنازن انفرادية (45 زنزانة).‏

وأشار أغناج إلى أن أغلب الزنازن غير مجهزة بأسرة، ولا معدة لاستقبال المعتقلين، ما جعل انتقالهم ‏إليها، يوم الجمعة الماضي، إلى زنازن مليئة بالغبار، والأوساخ، والحشرات، واضطرهم إلى افتراش ‏أغلب الأغطية، التي بحوزتهم، لاتقاء برودة الأرض.‏

وأضاف المحامي، الاثنين، أن محسن اتاري، أُخبر من طرف الإدارة أنه سيوضع في زنزانة فردية ‏عقابية، بسبب حادث يعود إلى، بداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وعند نقله إلى زنزانته الجديدة، ‏طلب من حراسه تمكينه من الاتصال مع عائلته، خصوصا أمه المريضة لإعلامها بالوضع، وبعدم ‏جدوى انتقالها، يوم الأربعاء، لزيارته، لأنه سيكون ممنوعا منها، لكن موظفي السجن منعوه من ذلك، ‏ونقلوه بالقوة، وألقوا به في زنزانته الانفرادية، ما سبب له توعكا على مستوى أصابع يده اليسرى، ‏وانتفاخ، وعدة كدمات في أنحاء جسمه.‏

ووصف لقاءه مع محسن “لقد كان منظر محسن محزنا جدا، وهو يحكي مأساته، ويعرض آثار ‏العنف، الذي تعرض له، وهو يذرف دموعه في صمت، وكل ما يهمه أن نخبر أمه المريضة، وعائلته ‏بعدم جدوى تكبد عناء السفر من أجل زيارته».‏

إضراب جماعي عن الطعام

وجاء في تدوينة للمحامي أغناج على صفحته في فيسبوك “قمت اليوم رفقة الزميلة الأستاذة بشرى ‏الرويسي بزيارة معتقلي حراك الريف في سجن عكاشة في الدار البيضاء، حيث تخابرت مع كل من ‏محمد مكوح، وسمير أغيد، ومحسن أتاري، ونبيل احمجيق، وعبد العالي حود، وجمال مونا، وإبراهيم ‏أبقوي، والحبيب الحنودي». وأضاف «في إطار السعي نحو تمتيعهم بحقوقهم القانونية، خصوصا ‏بالمعاملة الحافظة لحد أدنى من كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، أعلم المعتقلون الإدارة باعتزامهم خوض ‏إضراب عن الطعام، ابتداء من الاثنين، لكنها بدل فتح حوار معهم، والاستماع إلى مطالبهم المتعلقة ‏فقط بالحياة السجنية، انتهجت طريقا آخر».‏

وقال أغناج «قامت الإدارة، في إطار التضييق على المعتقلين، بتفريق جميع معتقلي الجناحين 8 و6 ‏على زنازن انفرادية (45 زنزانة). وأغلب الزنازن غير مجهزة بأسرة، ولا معدة لاستقبال المعتقلين، ‏ما جعل انتقالهم، الذي تم، يوم الجمعة الماضي، إلى زنازن مليئة بالغبار، والأوساخ، والحشرات، ‏وجعل المعتقلين يفترشون أغلب الأغطية التي في حوزتهم لاتقاء برودة الأرض. كما منعتهم الإدارة من ‏استعمال الهاتف والاتصال مع عائلاتهم» وأن «المتهم محسن أتاري، فقد أخبر من طرف الإدارة أنه ‏سيوضع في زنزانة فردية عقابية بسبب حادث يعود لبداية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، وعند نقله ‏لزنزانته الجديدة، طلب من حراسه تمكينه من الاتصال مع عائلته خصوصا أمه المريضة لإعلامهم ‏بالوضع، وخصوصا بعدم جدوى الانتقال يوم الأربعاء لزيارته لأنه سيكون ممنوعا من الزيارة، لكن ‏موظفي السجن قاموا بمنعه من ذلك، بل وصل بهم الأمر إلى نقله بالقوة والقائه في زنزانته مما سبب ‏توعكا على مستوى أصابع يده اليسرى وانتفاخ وعدة كدمات بعدة أنحاء من جسمه».‏

وقال «لقد كان منظر محسن محزنا جدا وهو يحكي مأساته ويعرض آثار العنف الذي تعرض له، وهو ‏يذرف دموعه في صمت، وكل ما يهمه هو أن نقوم بإخبار أمه المريضة وعائلته بعدم جدوى تكبد ‏عناء السفر. أما المتهم الحبيب الحنودي فهو يخضع هو كذلك للحبس الانفرادي العقابي منذ ما يفوق ‏العشرة أيام.”‏

وختم أغناج تدوينته بعبارة “أوضاع محزنة جدا، وتجعل الحديث عن المحاكمة، والدفوع الشكلية، ‏والتعذيب، وسوء المعاملة، التي تعرضوا لها خلال البحث التمهيدي مجرد ألفاظ في الهواء”.‏

وكشف رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي «حراك الريف» بالحسيمة، عن معطيات جديدة ‏تخص ملفات عدد كبير من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف.‏

ونقل موقع لكم عن المحامي بلعلي أن غرفة الجنايات بمحكمة الحسيمة، أودعت 13 طفلا قاصرا ‏بإصلاحية الناظور، ومتابعة طفل واحد في حالة سراح تتراوح أعمارهم بين 11 سنة إلى 14 سنة، ‏ويتابعون بتهم تتعلق بـ«وضع متاريس في الطرق العمومية وإشعال النيران وسط الطرقات».‏

إرجاء محاكمة 11 طفلا

وأرجأت المحكمة الابتدائية في الحسيمة، النظر في ملفات 11 طفلا تم اعتقالهم الأسبوع الماضي على ‏خلفية احتجاجات إمزورن، إلى غاية 15 كانون الثاني/ يناير المقبل حيث يتابع هؤلاء الأطفال ‏المعتقلون، بتهمة المشاركة في مظاهرات غير مرخصة، والرشق بالحجارة وتخريب ممتلكات عامة.‏

ومن المنتظر أن تصدر استئنافية الحسيمة، مساء أمس أحكاما جديدة في ملفات يتابع فيها أكثر من 7 ‏معتقلين تتعلق بالاحتجاجات التي عرفتها منطقتي إمزورن والحسيمة. وقررت ابتدائية الحسيمة تأجيل ‏محاكمة عدد من نشطاء الحراك، من بينهم شخصان متابعان، بتهمة الدعوة إلى التظاهر، وآخر ‏‏»ب،ع» بتهمة العصيان المسلح والتظاهر من دون ترخيص.‏ أما بالنسبة لقادة الحراك، الذين شاركوا في مسيرات كبرى، والذين تنظر بملفاتهم محكمة الاستئتاف ‏في الحسيمة، فإن آخر جلسة لاستئناف الأحكام الصادرة في عدد من الملفات التي يتابع فيه أزيد من 45 ‏معتقلا، ستكون يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2018، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والتظاهر غير ‏المرخص، وعرقلة السير العام وغيرها من التهم التي باتت تتكرر في كل المتابعات التي تتعلق بحراك ‏الريف.‏