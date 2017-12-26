﻿خروقات لـ«الدولة» في كركوك والحويجة: مقتل 45 عسكريا ومدنياً خلال شهرين

بغداد ـ «القدس العربي» ووكالات: أعلنت الشرطة العراقية، أمس الثلاثاء، أن 45 شخصاً من المدنيين وقوات الأمن، قتلوا، في هجمات شنها مقاتلون متطرفون، خلال نحو شهرين منذ إعلان استعادة السيطرة على مدينة الحويجة، أحد أبرز معاقل تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال العراق.

وقال ضابط رفيع في شرطة محافظة كركوك، حيث تقع الحويجة، «قتل ما لا يقل عن 45 شخصا من عناصر الأمن والمدنيين، جراء هجمات نفذها عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الشهرين الماضيين».

وتابع «في المقابل، قتلت قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي 288 جهاديا واعتقلت 55 آخرين».

على الرغم من إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب، وتطهير جميع الأراضي العراقية وصولاً إلى الحدود العراقية ـ السورية، غير أن الوضع الأمني لا يزال مضطرباً لا سيما في محافظة كركوك وأطرافها.

قتل ضابط وابنه

وظهر عناصر تنظيم «الدولة» خلال اليومين الماضيين من جديد في المدينة، التي تعدّ من أبرز المناطق المختلف عليها بين بغداد وأربيل، عبر نصب «حواجز وهمية» على الطريق الرابط بين قضاء الحويجة وناحية الرياض.

وعلمت «القدس العربي» من مصادر متطابقة، إن الحشد العشائري في كركوك انسحب مؤخراً من إحدى النقاط الواقعة في ناحية الرياض، قبل أن يظهر فها عناصر التنظيم.

وطبقاً للمصادر فإن «عناصر التنظيم قتلوا ضابطاً برتبة عقيد وأحد أبنائه، إضافة إلى إصابة عدد من أفراد حمايته، في أثناء مرورهم على الطريق الرابط بين ناحية الرياض وقضاء الحويجة التابعتين لمحافظة كركوك».

وأضافت أن «الضابط كان يعمل في شرطة الحويجة، وتم اغتياله على يد عناصر التنظيم من خلال نصبهم سيطرة وهمية مقابل قرية ربزه (بين الرياض والحويجة)»، مشيرة إلى إن «السيطرة كانت للحشد العشائري قبل أن ينسحبوا منها، مؤخراً، إلى داخل قضاء الحويجة».

ووفق المصادر لم تكن حادثة اغتيال الضابط الوحيدة في هذه المنطقة، حيث أقدم مسلحون مجهولون يتوقع أنهم من تنظيم «الدولة»، بـ«اغتيال» رئيس قبيلة الجحيش في كركوك وليد الجحيشي (قائد حشد الجحيش) وزوجته، على طريق الرياض.

وتؤكد مصادر محلية إن «الوضع الآن خطر جداً في جميع الطرق المؤدية إلى مركز كركوك، خصوصاً تلك التي تربط المحافظة بناحية الرياض وقضاء الحويجة».

وطبقاً لتصريح مصدر أمني، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ«القدس العربي»، فإن «عناصر التنظيم الذين نفذوا عمليات الاغتيال الأخيرة، يتواجدون في أنفاق داخل قرية العياضية التابعة لناحية الرياض»، مبيناً أن «هناك أكثر من سيطرة وهمية تم نصبها من قبل عناصر التنظيم استهدفت الحشد العشائري والقوات الأمنية».

وتابع: «أهالي ناحية الحويجة من المهجرين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم، لكن تلك الأحداث تدفعهم إلى مغادرة المدينة مرة أخرى»، مبيناً أن «العائلات بدأت بالعودة إلى مخيمات ناحية العلم (في صلاح الدين) هربا من تنظيم الدولة الذي أخذ يهددهم مجددا في الحويجة».

وتؤكد مصادر سياسية رفيعة من أهالي كركوك، إن «التحرير السريع» للحويجة وأطراف كركوك، يشير إلى أن عناصر التنظيم تحولوا إلى «أسلوب» جديد بغية زعزعة أمن المحافظة.

الخبير الأمني، سرمد البياتي، بين أن «عناصر تنظيم الدولة لازال لديهم وجود في المناطق الزراعية على محيط الحويجة ويختبئون داخل أنفاق تحت الأرض».

وأضاف: «هذه الخلايا تشكل تهديدا حقيقياً للمنطقة ويمارسون الخطف والقتل بغية منع النازحين إلى العودة لمنازلهم».

أما الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، فأعتبر أن الحويجة «منطقة شاسعة والقوات التي انتشرت قوامها ثلاثة آلاف مقاتل في مساحة قدرها 18 ألف كلم مربع، هذا العدد قليل مقارنة بالمساحة»، مشيرا إلى أن مساحتها أكبر من مساحة الكويت.

وأضاف أن «القوات العراقية أعلنت تحريرها لكنها لم تعلن تطهيرها، وبحاجة لمتابعة الفلول، خصوصا في جبال الخانوكة وحمرين ومكحول».

في السياق ذاته، أكد ضابط رفيع في الجيش، أن «عمليات تحرير الحويجة ركزت على المدينة والنواحي والطرق الرئيسية».

ووفق المصدر «بعض الجهاديين استسلموا لدى تقدم القوات العراقية، لكن آخرين فروا باتجاه جبال حمرين والوديان المحيطة بها وانفاق تحت الارض، في مناطق وعرة وفيها كثافة أشجار» طبيعية.

ضابط رفيع في الجيش بين أن «الجهاديين في هذه المناطق ليس امامهم خيار غير الهرب او الموت».

لكنه أقر في الوقت ذاته، بأنهم «يشكلون تهديدا للسكان الذين لديهم أقارب في القوات العراقية او للذين يقدمون معلومات للقوات الأمنية عنهم» وتابع «قتل كثير منهم من قبل» على يد الجهاديين.

الجبهة التركمانية: بسط الأمن أزعج البعض

إلى ذلك، أكد رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، أن «بسط الأمن وفرض القانون في كركوك، أزعج البعض ممن يريدون استمرار حالة عدم الاستقرار في المدينة، أو من بقايا التنظيمات الإرهابية».

وأضاف لـ«القدس العربي»: «هؤلاء لديهم أجندة للعمل على زعزعة الأمن في المحافظة عبر استهداف رجال الأجهزة الأمنية والقادة السياسيين ورجال العشائر»، لافتاً إلى إن «الأمر متوقع بالنسبة لنا، بكون أن عمليات التحرير جرت بسهولة بالغة، وهناك بقايا من عناصر التنظيم داخل كركوك وفي أطرافها، وتحديدا في قضاء الحويجة». وحسب المصدر فإن «عمليات التحرير لم تشهد مقاومة من الجماعات الإرهابية، ما يشير إلى أنهم غيروا اسلوبهم»، مطالباً الأجهزة الأمنية بـ«توخي الحذر، وتنفيذ خطط أخرى للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية».

وأشار إلى أهمية «توسيع مشاركة القوات الأمنية الاتحادية في كركوك وقضاء طوزخورماتو (التابع لصلاح الدين)»، مبيناً إن «المنطقتين لا تزالان تحتاجان إلى دعم أمني أكثر».

وتابع قائلاً: «الشرطة الاتحادية يجب ان تكون حاضرة داخل قضاء الطوز، حتى يشعر المواطنون من العرب والتركمان والأكراد، بأنهم تحت حماية الدولة والحكومة، وليس من قبل عناصر خارجة عن إرادة الدولة، والأمر ينطبق على كركوك أيضا على اعتبار أن إدارة شرطة المحافظة كانت مسيسة من قبل أحزاب وكتل سياسية».

ومضى إلى القول «الملف الأمني في كركوك الآن بيد قوات مكافحة الإرهاب والجيش، بكونهم بعيدين عن التأثيرات السياسية»، لافتاً إلى أن «هذا ما يجب تطبقيه في بقية المناطق المتنازع عليها ليتم تحقيق الاستقرار وعودة جميع النازحين إلى مناطقهم».

وعلى الرغم من فرض القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك ضمن خطة «فرض القانون، غير أن المحافظة لا تزال تشهد وضعاً أمنياً وسياسياً مضطرباً، خصوصاً أن مجلس المحافظة لم يتمكن من استئناف عقد جلساته منذ الـ16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وحتى الآن.

وفي هذا الشأن أوضح الصالحي «لا يمكن لمجلس كركوك عقد جلسته في ظل وجود دعاوى على اعضائه الـ26، واستخدام رئيس المجلس السابق كلمات نابية وتهديد للدولة والكتل السياسية»، مشيراً إلى أنه «مع وجود مثل هكذا نفس يصعب الوصول إلى حل لعقد جلسة المجلس».

وأضاف قائلاً: «هناك اجتماعات مستمرة لحل مسألة توزيع المناصب المحلية في كركوك، لكن حتى الآن لم نتوصل إلى نتيجة بشأن تقسيم المناصب بشكل عادل ومتساوٍ بين مكونات المحافظة».

ولفت النائب التركماني إلى أن «بعض الأخطاء السابقة لا تزال موجودة»، معرباً عن أمله في «توصل الأطراف الأخرى (العرب والأكراد) لاتفاق على مبدأ تقاسم السلطات في كركوك، بنسب متساوية بين المكونات، بعد بسط الدولة لسيادة القانون».

وكشف عن «اجتماع مرتقب لأقطاب السياسة من العرب والتركمان والأكراد»، لحسم توزيع المناصب في كركوك.