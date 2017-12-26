﻿تفجير يلحق أضرارا في خط أنابيب نفطي في ليبيا ويخفض الإنتاج 90 ألفا

ليبيا – رويترز: قالت مصادر عسكرية ونفطية إن مسلحين فجروا خط أنابيب للنفط الخام في ليبيا يصل إلى ميناء السدر أمس الثلاثاء، وهو ما تسبب في خفض إنتاج البلاد بواقع 90 ألف برميل يوميا.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين وصلوا في سيارتين إلى الموقع بالقرب من مرادة وزرعوا متفجرات في خط الأنابيب. وجرى تداول صور يزعم أنها تظهر سحابة ضخمة فوق موقع الانفجار، على وسائل للتواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في قطاع النفط إنه يجري تقويم الأضرار. وارتفعت أسعار الخام بفعل التقرير. والمنطقة التي وقع فيها الانفجار كان يستخدمها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية قبل أن تطردهم قوات الحكومة من معقلهم الرئيسي في سرت قبل عام.

وخط الأنابيب تشغله شركة الواحة للنفط، وهي وحدة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية ومشروع مشترك مع هيس كورب وماراثون أويل كورب وكونوكو فيليبس. وقال رئيس الواحة الشهر الماضي إن الشركة تضخ 260 ألف برميل يوميا.

وقدر مسؤولون مؤخرا إنتاج ليبيا بنحو مليون برميل يوميا، لكن الأرقام الفعلية من الصعب الحصول عليها في بلد يمزقه صراع بين فصائل متناحرة.