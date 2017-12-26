﻿وزير الإعلام الجزائري يؤكد أن حرية الصحافة تجاوزت القيود والحدود

الجزائر ــ «القدس العربي»: قال وزير الإعلام الجزائري جمال كعوان أمس الاثنين إن حرية الصحافة في الجزائر تخطت كل الحدود، وأنه آن الأوان لتحترم الصحافة نفسها، وتتعامل بحرفية في نقل المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوقة، وأن تعمل على تعبئة المواطنين في خدمة البلاد، خاصة في الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر.

وأضاف خلال زيارته الاثنين إلى مدينة سيدي بلعباس (450 كيلومترا غرب العاصمة) إنه من الضروري أن تلعب وسائل الإعلام دورها في توجيه الرأي العام بما يخدم مصلحة البلاد، للخروج من الأزمة مع تثمين الجهود التي بذلتها ولا تزال تبذلها الدولة من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال ترقية ثقافة العمل والجهد.

وأشار إلى «ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف الفاعلة في الساحة، من أجل تثمين وإبراز المكاسب التي يتعين المحافظة عليها، وذلك من خلال مواكبة الإعلام لأهم المشروعات الكبرى المندرجة في إطار التنمية المحلية مع الانفتاح أكثر على المجتمع، لاسيما فئة الشباب وتذكيرهم بالدور المنتظر منهم لخدمة البلاد».

وأوضح أن الدولة لا تزال تقدم الدعم في مختلف القطاعات من أجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن، وأنه يتعين على الإعلام تثمين هذه الجهود، وأن ينظر إلى الواقع بنظرة تفاؤل تبعث الأمل في نفوس الشباب، وتدفعهم إلى السعي نحو مستقبل زاهر».

وشدد الوزير على أن «الصحافة الجزائرية تتمتع بحرية مطلقة، وأن حرية التعبير في الجزائر تخطت كل القيود والحدود، بما يستدعي أن تحترم نفسها وتلتزم أخلاقيات المهنة، وذلك من خلال تقديم مادة إعلامية هادفة تواكب الأحداث المحلية، وتسهم في نقل معلومات من مصادر موثوقة.»

جدير بالذكر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي وعد بها الوزير وأقرها قانون الإعلام، وطالب الرئيس بالإسراع في تنصيبها لم تر النور حتى الآن، والشيء نفسه بالنسبة لدفتر الشروط الخاص بإنشاء قنوات تلفزة خاصة، والذي لم ير النور، بعد أن كانت الوزارة قررت فجأة إلغاء دفتر الشروط الذي أعلنت عنه ونشرته في الجريدة الرسمية، الأمر الذي أجل إلى وقت لاحق مسألة تقنين وجود قنوات تلفزة خاصة، مازالت تعمل إما كمكاتب لقنوات أجنبية، أو كقنوات أجنبية خارج إطار القانون، وحتى سلطة ضبط قطاع السمعي ـ البصري مازالت غير قادرة على العمل وفق الدور المنتظر منها.