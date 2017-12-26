﻿دراج تركي يترك فريقه الإسرائيلي بسبب «القدس»!

اسطنبول – أ ف ب: ترك أحمد أوركن، أحد أبرز رياضيي الدراجات الهوائية في تركيا، فريقه الإسرائيلي بسبب الجدل حول اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل. وذكرت وكالة «دوغان» التركية ان أوركن (24 عاما) توصل الى اتفاق للانضمام الى فريق تركي، بعد أيام على رحيله عن فريق الاكاديمية الاسرائيلية للدراجات. وقال أوركن: «قررت مغادرة الفريق (الاسرائيلي) حتى لا اقلق عائلتي وبلدي. انه قرار اتخذته بمفردي وكان من أجل بلدي». ونددت تركيا بشدة باعتراف الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لاسرائيل في 6 كانون الاول/ديسمبر. وفي تعليقه على القرار، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اسرائيل بأنها «دولة ارهابية تقتل الاطفال». وكان أوركن وقع في أيلول/سبتمبر عقدا لمدة عامين مع فريق الاكاديمية الاسرائيلية للدراجات، في التزام نظر اليه على انه علامة اضافية على المصالحة التركية-الاسرائيلية.

مصلحة الضرائب الاسبانية تُوصي بسجن رونالدو!

طلب رئيس محامي الخزانة لمصلحة الضرائب الإسبانية كاريداد غوميز موريلو، من قاضي محكمة ألاركون، الحكم بسجن أفضل لاعب في العالم آخر عامين كريستيانو رونالدو، على خلفية اتهامه بالتحايل على القانون للتهرب من ضرائب مُستحقة تُقدر بنحو 15 مليون يورو. ودخلت القضية ساحة المحاكم عندما أمر النائب العام الإسباني بتحريك الدعوة التي تقدمت بها مصلحة ضرائب العاصمة لاتهام رونالدو بارتكاب أربع جرائم تتعلق بالتهرب الضريبي، بعدما أثبتت التحريات، أنه أخفى عقود «تسويق صورته» الحقيقية، وأظهر فقط عقود الشركة الوهمية التي تأسست عام 2010، خصيصا لهذه الحيلة، كي تأتي فاتورة الضرائب بمبلغ أقل من المُستحق عليه، تماما كما فعل ليونيل ميسي، الذي واجه المصير ذاته طوال السنوات الأربع الماضية. وتفيد تقارير أنه في أسوأ الظروف، في حالة أثبتت التهمة على رونالدو، سيكتفي بدفع الغرامة المُستحقة، بدون الاقتراب من قضبان السجن، بموجب القانون الإسباني، الذي لا يُفّعل الحبس لمدة أقل من عامين، لمن ليس له سابقة جنائية، بنفس المخرج الذي هرب منه ليو من التهمة.

الشرطة الأرجنتينية تلقي القبض على سامباولي مدرب المنتخب!

بوينس آيرس – د ب أ: كشفت تقارير في الأرجنتين أن الشرطة احتجزت خورخي سامباولي مدرب المنتخب الأرجنتيني، بسبب دخوله في مشادة مع رجال الأمن في إحدى نقاط التفتيش، وكان تحت تأثير الكحول. وأوضحت التقارير أن سامباولي كان عائدا من حفل زفاف ابنته في مسقط رأسه بمدينة كاسيلدا، وكان برفقته أشخاص آخرون بالسيارة، وعندما استوقفه رجال الأمن في نقطة التفتيش تذمر ودخل في مشادة معهم، وهو ما أسفر عن احتجازه. وذكرت صحيفة «لا كابيتال»، أن الشرطة أجرت فحص تناول الكحوليات على سائق السيارة التي كان يستقلها سامباولي، وجاءت النتيجة سلبية.

أدفوكات يدرب فريقه السابق سبارتا روتردام

أمستردام – رويترز: عاد المدرب دك أدفوكات إلى ناديه السابق سبارتا روتردام الذي يصارع للبقاء في دوري الدرجة الأولى الهولندي. ووقع أدفوكات، الذي ترك تدريب منتخب هولندا الشهر الماضي، على عقد حتى نهاية الموسم مع سبارتا القابع في ذيل الترتيب. وعاد المدرب البالغ 70 عاما إلى سبارتا الذي لعب في صفوفه موسمين في مطلع الثمانينات امتثالا لرغبة الجماهير بعد تعرض الفريق لخمس هزائم متتالية. وأقيل أليكس باستور بعد الخسارة المهينة 7-صفر من حامل اللقب فينورد يوم 17 الجاري. وترك أدفوكات تدريب هولندا الشهر الماضي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم. وسبق لأدفوكات تدريب منتخبات روسيا وبلجيكا وصربيا والإمارات وكوريا الجنوبية وأندية أوروبية مثل رينجرز وسندرلاند وأيندهوفن وفناربخشه.

ريال مدريد وألمانيا في صدارة تصنيف «يويفا» لعام 2017

زيوريخ – الأناضول: حافظ ريال مدريد والمنتخب الألماني، على صدارة تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل أندية ومنتخبات القارة في 2017. واعتلى الملكي القمة على صعيد الأندية بعد تتويجه بخمس بطولات خلال العام الذي ينتهي بعد أيام، حيث توّج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، والسوبر الإسباني، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية. ويتصدر الريال التصنيف برصيد 148 الف نقطة متفوقا على غريمه التقليدي برشلونة الذي حل في الوصافة بـ126 ألف نقطة ثم بايرن ميونيخ بـ125 ألف نقطة. وعلى صعيد المنتخبات، جاءت ألمانيا في الصدارة بـ40747 نقطة، ثم البرتغال بـ38655 نقطة.

الإعلان عن أفضل فريق شاب في أوروبا

زيوريخ – الأناضول: أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن أفضل تشكيلة من اللاعبين الشباب في دوري أبطال أوروبا 2017. وضمت القائمة لحراسة المرمى البرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي). الدفاع: البرتغالي نيلسون سيميدو (برشلونة)، والكولومبي دافينسون سانشيز (توتنهام)، ونيكلاس شول (بايرن ميونيخ)، وكيران تيرني (سيلتيك). والوسط: هاري وينكس (توتنهام)، والبرازيلي أندرسون تاليسكا (بشكتاش)، وماركو أسينسيو (ريال مدريد). والهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، تيمو فيرنر (لايبزيغ)، والكاميروني ديميتري أوبرلين (بازل).