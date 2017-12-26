﻿إسرائيل تريد تعويضات بعد رفض منح لاعبيها تأشيرات… وقطر تشارك

القدس – أ ف ب: أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج انه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية، بعدما رفضت المملكة منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول اليها.

ويعد كأس الملك سلمان، أول بطولة دولية للشطرنج تجري في المملكة. وتنص لوائح الاتحاد العالمي للشطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض مشاركة أي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون من إسرائيل ولا قطر ولا ايران في البداية على تأشيرات دخول. لكن الاتحاد العالمي أعلن انه «حصل على تأشيرات دخول لقطر وإيران»، الا ان مسؤولي الاتحاد فشلوا في التوصل الى اتفاق مع المسؤولين السعوديين بالسماح للإسرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في المباريات. وأعلنت مسؤولة سعودية أمس ان المملكة «تحافظ على سياستها» تجاه إسرائيل. وكتبت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة في تغريدة على «تويتر» ان الرياض «لا تربطها تاريخيا علاقات دبلوماسية مع دولة معينة» بدون ان تسمي الدولة العبرية. واتهم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج السعودية بتضليل الاتحاد الدولي من اجل ان تتمكن من استضافة البطولة التي بدأت أمس. وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي ليئور ايزنبرغ: «كافة تصريحاتهم السابقة كانت معاكسة»، مشيرا الى ان الإسرائيليين يسعون للحصول على تعويضات مالية من الاتحاد العالمي للشطرنج لسبعة لاعبين إسرائيليين «تضرروا مهنيا وماليا» من هذه القضية. وبالاضافة الى ذلك، قال ايزنبرغ ان الإسرائيليين يريدون ضمان عدم تكرار سلوك مماثل، مضيفا: «ستلتزم كل دولة تقوم باستضافة حدث دولي باستضافة لاعبي الشطرنج الإسرائيليين، حتى لو كانت دولة عربية». وسيطالب الاتحاد الإسرائيلي ايضا بـ»الالغاء الفوري» لكافة مباريات الاتحاد الدولي للشطرنج المقرر اجراؤها في السعودية في العامين المقبلين. ولا ترتبط اسرائيل والسعودية بعلاقات رسمية. وكان وجود إسرائيليين في السعودية في حال حصوله، سيعتبر أمرا غير معتاد. وتأتي هذه المسألة بعد سلسلة تقارير وتصريحات صدرت اخيرا عن الدولة العبرية وتتحدث عن علاقات سرية مع المملكة.

وأكد الاتحاد القطري للشطرنج، مشاركته في بطولة العالم للشطرنج الخاطف في السعودية، في 29 و30 ديسمبر/كانون أول الجاري، بعد استجابة الرياض لشروطه.

وقال، إنه قرر المشاركة في منافسات بطولة العالم للشطرنج الخاطف فقط يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول لعدم التمكن من المشاركة في منافسات الشطرنج السريع التي انطلقت أمس. وأوضح أنه سيشارك بالبطولة بعدما زالت الأسباب التي دعته للاعتذار ورفض الاتحاد الدولي لطلب الدولة المستضيفة (السعودية) بعدم رفع العلم القطري وضمانها بإصدار التأشيرات للاعبين القطريين في المطار. وأضاف البيان إن الاتحاد القطري تلقى رسالة من الاتحاد الدولي بأن التأشيرات ستكون جاهزة عند الوصول إلى مطار الرياض الدولي، مستفسرا عن موعد الرحلات ليتسنى للسلطات السعودية اتخاذ اللازم .وأكد أن قطر دأبت دائما على فصل الرياضة عن السياسة إيمانا منها بأن الرياضة تجمع الشعوب ولا تفرقها. وكان الاتحاد القطري أعلن الاحد تعذر مشاركة بلاده في البطولة، بسبب «اشتراط اللجنة المنظمة للبطولة على لاعبي المنتخب عدم رفعهم علم قطر خلال المنافسات». وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة، وسط دعوات إقليمية ودولية لإنهاء الأزمة وإجراء حوار مباشر بين أطرافها. ويبحث نحو 300 لاعب ولاعبة من 70 دولة ابتداء من أمس حتى 30 ديسمبر عن ألقاب بطولة الملك سلمان للشطرنج السريع والخاطف. البطولة تنظمها الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع الاتحادين الدولي والسعودي للشطرنج في مركز أبسك للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.