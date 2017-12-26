﻿واريورز يحتفل بالكريسماس بانتصار مثير على كافاليرز

واشنطن – د ب أ: احتفل غولدن ستيت واريورز بالكريسماس بطريقة خاصة، حيث حقق انتصارا مثيرا على غريمه كليفلاند كافاليرز وتغلب عليه 99/92 ضمن منافسات للمحترفين.

وتألق النجم كيفن دورانت في واريورز حامل اللقب وسجل للفريق 25 نقطة وسبع متابعات وأضاف كلاي طومسون 24 نقطة للفريق ودريموند غرين 12 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة. وحقق واريورز بذلك الانتصار الثاني عشر خلال آخر 13 مباراة له كما رفع إجمالي عدد انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 27 مقابل سبع هزائم، متصدر مجموعة المنطقة الغربية. وعلى الجانب الآخر، كان كيفن لاف أبرز عناصر كافاليرز وصيف بطل الموسم الماضي، وسجل للفريق 31 نقطة وأضاف النجم ليبرون جيمس 20 نقطة وست متابعات. ومني كافاليرز بالهزيمة العاشرة له هذا الموسم مقابل 24 انتصارا، وظل في المركز الثاني بمجموعة المنطقة الشرقية. وتلقى بوسطن سيلتيكس متصدر مجموعة المنطقة الشرقية صدمة بعدما خسر على ملعبه أمام واشنطن ويزاردز 103/111 .وسجل برادلي بيل 25 نقطة لويزاردز وأضاف زميله جون وول 21 نقطة و14 تمريرة حاسمة ليحقق الفريق الانتصار 19 له هذا الموسم مقابل 15 هزيمة. وكانت الهزيمة هي العاشرة لبوسطن سيلتيكس في الموسم حتى الآن مقابل 27 انتصارا، كما كانت الثالثة له خلال آخر أربع مباريات. وتغلب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه نيويورك نيكس 105/98 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على هيوستن روكتس 112/107 ومينيسوتا تيمبروولفز على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 121/104 .