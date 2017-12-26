﻿«خليجي 23»: البحرين تهزم اليمن بصعوبة… والكويت صاحبة الضيافة توّدع… والتعادل يقرّب السعودية والإمارات

الكويت – د ب أ: أنعش المنتخب البحريني آماله في التأهل إلى المربع الذهبي لكأس الخليج (خليجي 23) عبر الفوز على نظيره اليمني 1/صفر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية للبطولة المقامة في الكويت.

وسجل هدف الفوز جمال راشد في الدقيقة 39 من ركلة جزاء. وجاءت المباراة متوسطة المستوى حيث سيطر الفريق البحريني على مجريات اللعب في الشوط الأول بينما مالت الأفضلية للفريق اليمني في الثاني. ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى أربع نقاط في الصدارة مؤقتا وظل الفريق اليمني بلا نقاط في المركز الأخير. وكان الفريق البحريني تعادل مع نظيره العراقي 1/1 في الجولة الأولى فيما خسرت اليمن أمام قطر صفر/4.

وودعت الكويت صاحبة الضيافة منافسات البطولة بعد الخسارة 1-صفر من عمان. والهزيمة هي الثانية على التوالي للكويت التي خسرت 2-1 من السعودية في الجولة الافتتاحية لتتذيل الترتيب. وجاء الهدف من ركلة جزاء نفذها أحمد مبارك (كانو) في الدقيقة 58 لتعوض عمان خسارتها 1-صفر من الإمارات وتحصد أول ثلاث نقاط. وكانت السعودية تعادلت مع الإمارات بدون أهداف ليتقاسما الصدارة برصيد أربع نقاط. وتأجل حسم بطاقتي التأهل للدور قبل النهائي إلى الجولة الأخيرة. وبدا منتخب عمان أخطر منذ البداية وتألق الحارس حميد القلاف في التصدي لانفراد من رائد إبراهيم. وسدد ضاري سعيد لاعب الكويت كرة قوية بجوار القائم ليستمر التعادل السلبي في الشوط الأول. وكادت عمان أن تضاعف التقدم في عدة محاولات بعد ركلة الجزاء بينما ضاعت أخطر فرص الكويت عندما سدد فيصل زايد ضربة رأس لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 67. وجاءت مباراة السعودية والامارات متوازنة، وكانت أخطر فرصة من نصيب السعودية عندما سدد مختار فلاتة كرة رائعة في الشوط الأول لكن الحارس خالد عيسى أخرجها ببراعة. وقبلها سدد علي مبخوت مهاجم الإمارات كرة بجوار القائم في الدقيقة 11. وبعد محاولات سعودية من فلاتة وسلمان المؤشر في الشوط الثاني كاد اسماعيل الحمادي أن يخطف الفوز للإمارات في آخر لقطة بالمباراة من تسديدة رأس بعد ركلة حرة من عمر عبدالرحمن (عموري) لكن الكرة علت العارضة