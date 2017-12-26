﻿نجوم بايرن ميونيخ يخوضون معسكرهم الشتوي في الدوحة

الدوحة – «القدس العربي» إسماعيل طلاي: أعلنت مؤسسة «أسباير زون» أن بايرن ميونيخ سينشط معسكره الشتوي بالدوحة خلال الفترة من 2 الى 7 كانون الثاني/يناير المقبل، بعد أيام من ختام المعسكر الشتوي لباريس سان جيرمان.

وللعام الثامن على التوالي، حرص النادي البافاري الأكثر تتويجا بالألقاب في الكرة الألمانية، على العودة لمعسكره الشتوي المفضل بالدوحة خلال فترة التوقف الشتوية، وهذه المرة تحت قيادة مدربه المخضرم يوب هاينكيس، وبمشاركة كامل نجومه، بينهم مانويل نوير وجيروم بواتينغ وديفيد ألابا وتياغو وفرانك ريبيري وآريين روبن وروبرت ليفاندوسكي وتوماس مولر. ومن المقرر أن تكشف المؤسسة قريبا عن تفاصيل المعسكر التدريبي ومواقع المران الأساسي للفريق بما يتيح للجماهير متابعة التدريبات. وأضحى المعسكر الشتوي على ملاعب «أسباير زون» محطة هامة على أجندة الفريق التدريبية خلال العام لإعادة ترتيب الأوراق والتقاط الأنفاس بعيدا عن صخب منافسات الدوري الألماني، الذي يحتل صدارته وفي جعبته 41 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه شالكه. وفي الوقت الذي يعزز فيه الفريق البافاري مساعيه لإضافة اللقب الثامن والعشرين، يستعد النادي بكامل نجومه لخوض جولة أخرى من المواجهات النارية في دوري أبطال أوروبا تبدأ في العشرين من فبراير/شباط بمباراة الذهاب في دور الـ16 أمام بشكتاش التركي في نزال على فرصة نيل اللقب الأوروبي والذي قد يضيف للبافاري إن فاز به اللقب السادس في سجله. ومن المتوقع ان يتواصل الإقبال الجماهيري الكبير على تدريبات الفريق هذا العام بعد نجاح المؤسسة خلال الأعوام الماضية في تقديم تجربة جماهيرية مميزة اجتذبت المئات من داخل الدولة وخارجها لمشاهدة نجومهم المفضلين من على بعد أمتار قليلة والتقاط الصور التذكارية معهم والحصول على توقيعاتهم، لتترك بصمة في ذاكرتهم لا تمحوها الأيام. كما تجتذب تدريبات الفريق على ملاعب مؤسسة «أسباير زون» في كل عام العديد من الجهات والمختصين في كرة القدم من الشرق الأوسط وآسيا، حيث اعتاد الفيفا والاتحاد الآسيوي على عقد سلسلة من الدورات التدريبية في هذا الوقت من كل عام، والتي جعلت من المعسكر جزءا من برنامجهم التدريبي بشقيه النظري والعملي باعتبار البايرن أحد الأندية التي تقدم أداء معياريا يحتذى به، حيث أتى إلى الدوحة خصيصاً لمتابعة المعسكر السابق للبافاري ما يزيد عن 24 مدربا محليا وعالميا. وتعليقا على استضافة مؤسسة «أسباير زون» لمعسكر البافاري للمرة الثامنة، قال إبراهيم الهلال، رئيس قسم فعاليات الاتحادات والأندية في مؤسسة «أسباير زون»: «هذا هو المعسكر الشتوي الثاني لعدد من أندية النخبة الأوروبية خلال هذا الموسم والمعسكر الثامن للبافاري في مؤسسة أسباير زون، وإصرار هذه الفرق على المجيء إلى الدوحة تحديداً في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، خير برهان على الثقة التي لا تهتز لدى المجتمع الرياضي العالمي في الدوحة وفي مؤسسة أسباير زون، وتأكدهم من استمرارنا في تقديم كافة الخدمات على المستوى الاحترافي الذي اعتدنا على تقديمه لكبرى المنتخبات والفرق العالمية عبر توفير كافة احتياجات الفريق بمعايير لا تختلف عن مثيلاتها لدى الأندية الأوروبية بل تتميز عنها في تقارب منشآت التدريب والإقامة والترفيه، ناهيك عن الطقس المتميز الذي تتمتع به الدوحة في هذا الوقت من العام مقارنة بدرجات الحرارة المتدنية في أوروبا حاليا، فقد كان أعضاء الفريق الباريسي في غاية السعادة بصفاء ودفء أجواء الدوحة خلال معسكرهم الأسبوع الماضي».