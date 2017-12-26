﻿الفيفا: قرار موتكو بالرحيل عن رئاسة الاتحاد الروسي لن يؤثر على المونديال!

موسكو – د ب أ: ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن القرار الذي اتخذه فيتالي موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي، بالرحيل عن رئاسة الاتحاد الروسي للعبة بشكل مؤقت، لن يؤثر على نهائيات كأس العالم 2018 المقررة بروسيا.

ووسط ضغوط تتعلق بادعاءات تطبيق نظام ممنهج ومدعوم من الدولة لانتشار المنشطات بين الرياضيين الروس، أعلن موتكو (59 عاما) رحيله عن رئاسة الاتحاد الروسي لستة أشهر، لكنه ظل في منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018 المقرر بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو. وقال موتكو إنه قد يتخلى أيضا عن رئاسة اللجنة المنظمة للمونديال، لكنه أوضح أنه ليس من سيحسم هذا القرار، وإنما من سيقرر ذلك «هو الرئيس ورئيس الحكومة ومجلس الإشراف». وأضاف موتكو أنه سيتوقف عن ممارسة مهامه لمدة ستة أشهر، وأضاف: «لن أستقيل (من رئاسة الاتحاد) وستظل ولايتي سارية… سأعود بالتأكيد بعد ستة أشهر، وربما قبل ذلك.» وذكر الفيفا في بيان: «نتفهم قرار السيد موتكو، الذي اتخذه أيضا لمصلحة كأس العالم 2018 بروسيا.» وتقدم الفيفا بالشكر لموتكو «لاتخاذه مثل هذه الخطوة المسؤولة وعلى العمل الذي قدمه حتى الآن في استعدادات كأس العالم»، وأضاف الاتحاد الدولي أن هذا القرار «لن يؤثر على نجاح استضافة المونديال». وأضاف الفيفا: «في الايام المقبلة، سيتناقش الفيفا مع جميع الأطراف المعنية للاتفاق على الخطوات المقبلة في ما يتعلق باللجنة المنظمة للمونديال.» ووقع الاختيار على ألكسندر علييف، المدير العام للاتحاد الروسي، ليصبح القائم بأعمال رئيس الاتحاد. وتردد أن موتكو واجه ضغوطا من الفيفا كي يستقيل في ظل قضية المنشطات التي هزت أرجاء الرياضة الروسية، والتي ألقت بظلالها بشكل كبير على نجاح روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (سوتشي 2014). وفي إطار القضية، أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في مطلع الشهر الجاري إيقاف موتكو مدى الحياة عن ممارسة أي عمل يتعلق بالدورات الأولمبية المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن موتكو يتولى منذ فترة طويلة مسؤولية الشؤون الرياضية بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبق أن ترأس الاتحاد الروسي بين 2005 و2009 ثم انتخب من جديد في 2015. وفي مؤتمر صحفي عقد قبيل حفل قرعة مونديال 2018 في أول الشهر الجاري بالعاصمة الروسية موسكو، دافع موتكو بقوة عن الرياضيين الروس في مواجهة ادعاءات المنشطات وأبدى تذمره مدعيا وجود ازدواجية في المعايير. وقال موتكو في حضور السويسري جاني إنفانتينو رئيس الفيفا: «أنا مستعد للذهاب إلى أي محكمة، أو أي هيئة تأديبية، وأقول إن روسيا لم ولن يكون فيها أي برنامج للتستر على تعاطي المنشطات.» ودافع موتكو، الذي كان وزيرا للرياضة ويرأس الآن اللجنة المنظمة للمونديال، عن لاعبي كرة القدم الروس الذين واجهوا اتهامات المنشطات، قائلا: «لا يوجد تلاعب في منتخب كرة القدم لدينا.»