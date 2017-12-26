﻿الدوري الانكليزي: ضربة موجعة ليونايتد بتعادله مع بيرنلي… وكاين يحطم الرقم القياسي لشيرر ويتفوق على ميسي

لندن – د ب أ: تلقت محاولات مانشستر يونايتد لملاحقة جاره مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنكليزي ضربة موجعة بتعادله 2/2 أمام ضيفه بيرنلي، بالبوكسينغ داي، ضمن المرحلة العشرين من الدوري. وتغلب تشلسي على برايتون 2/صفر، ليقلص الفارق مع يونايتد إلى نقطة واحدة. وفاز توتنهام على ساوثهامبتون 5/2 وواتفورد على ليستر 2/1 وتعادل بورنموث مع وستهام 3/3 وهدرسفيلد مع ستوك 1/1 ووست بروميتش البيون مع إيفرتون سلبا.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق 12 نقطة أمام يونايتد، ويمكنه توسيع الفارق إذا فاز على نيوكاسل اليوم. ونجح يونايتد في تحويل تأخره بهدفين أمام بيرنلي إلى تعادل 2/2. وتقدم بيرنلي بهدفي آشلي بارنز وستيفن ديفور في الدقيقتين الثالثة و36. وفي الشوط الثاني، عاد يونايتد إلى المباراة، بعدما سجل هدفين عن طريق جيسي لينغارد في الدقيقتين 53 والأولى من الوقت بدل الضائع. ورفع يونايتد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثاني، ورفع بيرنلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع. واستطاع تشلسي أن يقلص الفارق مع يونايتد في وصافة الدوري إلى نقطة، بعدما انتزع فوزا صعبا من ضيفه برايتون 2/صفر. وسجل هدفي تشلسي ألفارو موراتا وماركوس ألونسو في الدقيقتين 46 و60. ورفع تشلسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد برايتون عند 21 نقطة في المركز الثاني عشر. وعلى ملعب «ويمبلي»، احتفل النجم هاري كاين بالأعياد بطريقة خاصة، حيث سجل ثلاثية (هاتريك) قاد بها توتنهام إلى انتصار كبير على ساوثهامبتون 5/2 .وحطم كاين الرقم القياسي المسجل باسم النجم السابق آلان شيرر، من حيث عدد الأهداف المسجلة بالدوري خلال عام واحد، حيث رفع كاين رصيده في 2017 بالدوري إلى 39 هدفا، متفوقا على شيرر الذي سجل 36 هدفا في 1995. كما بات كاين هداف العالم في 2017، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث بات في رصيده 56 هدفا هذا العام في كل البطولات، بفارق هدفين أمام ميسي وثلاثة أهداف أمام رونالدو وروبرت ليفاندوسكي وإدينسون كافاني. كذلك رفع كاين رصيد أهدافه هذا الموسم إلى 18 هدفا، ليتصدر هدافي الدوري متفوقا على النجم المصري محمد صلاح، الذي سجل 15 هدفا. وسجل كاين أهدافه الثلاثة، في الدقائق 22 و39 و67، فيما أضاف الثنائي ديلي آلي وسون هيونغ مين الهدفين الآخرين في الدقيقتين 49 و51، بينما سجل هدفي ساوثهامبتون سفيان بوفال في الدقيقة 64 ودوشان تاديتش في الدقيقة 82. ورفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة، وقفز للمركز الرابع وتوقف رصيد ساوثهامبتون رصيده عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر. وحول واتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه ليستر إلى فوز 2/1. وتقدم ليستر بهدف رياض محرز في الدقيقة 37، وتعادل مولا واغي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يسجل كاسبر شمايكل، حارس ليستر، هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65. ورفع واتفورد رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد ليستر عند 27 نقطة في المركز الثامن. وتعادل بورنموث مع وستهام 3/3 في مباراة ماراثونية. وسجل أهداف وستهام جيمس كولينز في الدقيقة السابعة و ماركو ارناوتوفيتش (هدفين) في الدقيقتين 81 و89، فيما سجل أهداف بورنموث دان غوسلينغ وناثان أكي وكالوم ويلسون في الدقائق 29 و57 والثانية من الوقت بدل الضائع. ورفع بورنموث رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع وستهام رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع عشر. وخيم التعادل 1/1 على مباراة هدرسفيلد مع ستوك. وتقدم هدرسفيلد بهدف توماس إينس في الدقيقة العاشرة، وتعادل المصري رمضان صبحي لستوك في الدقيقة 60. ورفع هدرسفيلد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر، كما رفع ستوك رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر. وخيم التعادل السلبي على مباراة وست بروميتش ألبيون وضيفه إيفرتون. ورفع الاول رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 27 نقطة في المركز التاسع.