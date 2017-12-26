﻿صور والنبطية تستقبلان العروض رغم إقفال الصالات القسري

بيروت – «القدس العربي» : اختتمت إدارة مسرح إسطنبولي وجمعية تيرو للفنون، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان لبنان السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، بمشاركة 52 فيلما ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان والتي جرت فعالياتها في مدينتي صور والنبطية.

حفل الختام في مدينة صور تم بحضور ممثلين عن وزارة الثقافة اللبنانية، السفارة الهندية، بلدية صور، إدارة الريجي اللبنانية، الملحق الثقافي الإيطالي ورئيس مهرجان النهج العراقي حيدر جلوخان. كما حضر مخـرجـون من الهـند، هولنـدا، الجـزائر وإيـران وحشد من الأهالي والطلاب والمهتـمين .

وأثنى الملحق الثقافي الايطالي على عقد فعاليات سينمائية بعيداً عن العاصمة مما يسمح للجمهور في جنوب لبنان بمشاهدة أفلام من مختلف ثقافات العالم. وأضاف: نحن سعداء بمشاركة أكثر من فيلم إيطالي في المهرجان بدورته الرابعة.

وفيما عبّر ضيوف المهرجان عن سعادتهم بعرض أفلامهم في هذا المهرجان، اعتبر الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي هدف المهرجان العمل على الإنماء الثقافي المتوازي بين جميع المناطـق اللـبنانية وبخاصـة المهمـشة ثقـافياً. ورأى في فعاليات السينما والمسرح والموسيقى خارج المركز مفعلاً يؤسس لجمهور جديد من طـلاب الـمدارس والجـامعـات والعائـلات.

وعرضت في المهرجان أفلام روائية ووثائقية، وأفلام تحريك من 27 دولة هي: الصين، إيطاليا، اليابان، البرازيل، اليونان، ماليزيا، مصر، كندا، سويسرا، العراق، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ألمانيا، الدنمارك، الجزائر، الأردن، هولندا، فرنسا، الهند، تونس، المغرب، النمسا، كوريا الجنوبية، هنغاريا، فلسطين ولبنان.

وفي نتائج المسابقة نال فيلم «بيل فيل» لجونغ ونهي جائزة أفضل فيلم قصير، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وكوريا الجنوبية. ونال الإيطالي أنطونيو لاجوكاميرا جائزة أفضل تصوير سينمائي عن «فلاش دست» بالمناصفة مع «ياسمين» لراغد شاراباتي من لبنان. ونال جائزة أفضل نص فيلم «فيدل» للإسباني إدواردو كاسانوفا.

وجائزة أفضل فيلم تحريك توزعت مناصفة بين فيلم «فرويل» لليون فيدمار من سلوفينيا، وفيلم «ترمبيت مان» لإميليونغ من هونغ كونغ. ونالت سوزان ولف جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الألماني «ديكوش» لجو بول كيناست. ونـال ماكـس فيسشنالر جائزة أفضل ممثل عن الفـيلم النمـساوي «إرانـروف» ليوهـان شـولز.

ونال الياباني يفوننغ جائزة أفضل إخراج عن فيلم «كلودكومو» بالمناصفة مع الإيراني محسن نابافي. وحصد الدنماركي كميل بيلدسو جائزة أفضل فيلم وثائقي عن «أنا لا أزال على قيد الحياة» بالمناصفة مع فيلم «صوفي» للمخرج المصري خالد عبد السميع. ونال أحمد خليل عن فيلم «ساجا» من جامعة ان دي يو جائزة أفضل فيلم لبناني بالمناصفة مع فيلم «الاخوة سحاب» لمنار سعد من جامعة القديس يوسف.

أما جائزة تنوية لجنة التحكيم فحصدها المخرج الهندي برافين كارونا عن فيلم «ليمبان»، والجزائري رفيق مبرك عن فيلم «أغصان متقطعة.

وضمت لجنة التحكيم كلا من المخرج شادي زيدان، نائب نقيب الممثلين علي كلش، الممثلة وفاء شرارة والممثل الفلسطيني أحمد صلاح. ونظم فعاليات المهرجان فريق متطوعي جمعية تيرو للفنون التي تعمل على توفير مساحات ثقافية حرة ومستقلة.

وبسـبب إعادة الإقـفال القسري لصالات سـينما ريفـولي، الحـمرا وسـتاز التـي اعادت جمعية تيرو صور افتتاحهـم في الـنبطية وصور عرضت الأفلام المشـاركة في ثـانويـة صور الرسـمية. ومـركز جمـعية التجـار في النبطيـة بالتعـاون مـع المـدارس والجامعـات.