﻿رضيعة مغربية ولدت برأسين

الرباط ـ «القدس العربي»: أفادت تقارير صحافية مغربية أن رضيعة رأت النور بمستشفى السويسي في الرباط قبل 22 يوما، تعاني من حمل رأسين فوق جسمها الصغير؛ الأمر الذي حيّر الأطباء المشرفين على حالتها.

ونقل موقع هسبرس عن والد الرضيعة آية البوطي، أنه «اكتشف التصاق ذلك الجسم الغريب برأس طفلته عندما كانت جنينا، واستعصى على الأطباء الذين أشرفوا على حمل زوجته إيجاد حل قبل موعد الوضع».

وأضاف إنه بصعوبة كبيرة تمكنت الأم من وضع الرضيعة التي انتظرتها طويلا، لكنها «صدمت من هول مشهد ولادتها برأسين ملتصقين يستوجب فصلهما عملية جراحية تتخطى قيمتها 18 مليون سنتيم».

وعانت الأم خلال فترة حملها من فقر دم حاد، وهو ما دفع الأب إلى ربطه بولادة ابنته بذلك الشكل غير الطبيعي، مؤكدا أن زوجته لم تخضع لأي نوع من الأدوية التي من شأنها التأثير في صحة الجنين.

وترقد الرضيعة بمستشفى السويسي بجناح الأطفال على أمل إجراء العملية الجراحية الكفيلة بتخليصها من ثقل الرأس الثاني، الذي يبلغ وزنه نصف كيلوغرام.