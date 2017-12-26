﻿قاتل صيني ادّعى البُكْم مدة 12 عاما… ففقد القدرة على الكلام!

بكين ـ أ ف ب: ادّعى قاتل صيني البُكْم مدة 12 عاما هربا من ماضيه … لدرجة أنه فقد القدرة على الكلام، حسب ما أفادت صحيفة محلية.

وقد غادر الرجل ويدعى «زنغ «بلدته الواقعة في مقاطعة تشيجيانغ الشرقية سنة 2005 بعد أن قتل عمّ زوجته بسبب خلاف حول قيمة الإيجار بقيمة 500 يوان (76 دولارا) وفق ما أوردت صحيفة تشيجيانغ. وادّعى الشاب الذي كان في الثالثة والثلاثين من العمر وقتها أنه أخرس ونجح في إيجاد عمل في ورشة بناء في مقاطعة أخرى وغيّر اسمه وتزوج وبات رب عائلة.

غير أن الشرطة شكت في أمره عندما تبين لها أنه لا يحمل أوراقا ثبوتية، فأمرت بأخذ عينة من دمه واكتشفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أن حمضه النووي قريب من حمض أهل القاتل الذي تبحث عنه منذ 12 عاما.