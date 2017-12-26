﻿إقبال شديد من الصينيات على دق الأوشام بعدما كانت حكرا على بائعات الهوى

شنغهاي ـ أ ف ب: لطالما اعتبرت الأوشام حكرا على المجرمين وبائعات الهوى في الصين، غير أن العقليات بدأت تتغير بدفع من المشاهير وخصوصا في أوساط النساء.

وتبرز هذه الصيحة خصوصا في مدينة شنغهاي الأكثر تنوعا من حيث الجنسيات التي أطلق عليها مؤخرا لقب «عاصمة الأوشام الصينية».

ولم تكن فنون الدق على الجسم أمرا مستحسنا في المجتمع الصيني المحافظ، غير أن المراكز المخصصة لهذا الفن باتت تنتشر بسرعة كبيرة في المدينة التي يقطنها 24 مليون نسمة. وقد شهدت جو دانتينغ التي تعد من أفضل رسامي الأوشام في الصين على ازدهار هذا القطاع.

وتدير هذه الشابة البالغة من العمر 35 عاما والتي تغطي الأوشام 70 ٪ من جسمها صالون «شنغهاي تاتو» للأوشام في شنغهاي منذ 11 عاما.

وهي تؤكد أن الإقبال المتزايد على دق الأوشام مرده بشكل رئيسي إلى الرغبة في التشبه بالمشاهير ونجوم الرياضة.

وتروي الشابة التي صبغت شعرها باللون الأخضر وزينت وجهها بالأقراط كيف تظهر معالم الاستغراب على وجوه المارة في الشارع «ينظرون إليك بداية بتعجب شديد … لكن المزيد من الأشخاص باتوا يدقون الأوشام على أجسامهم. وهذه الصيحة تزداد رواجا. ويراهم الناس أينما كان لذا لم يعد الأمر مستغربا لهذه الدرجة».

وجو التي رسمت أول وشم على جسمها في السادسة عشرة من العمر ودقت الأوشام لوالديها، متحدرة من مدينة هاربين في أقصى شمال البلاد حيث تتنامى هذه الصيحة أيضا.

وتؤكد «تغير الوضع كثيرا. ولم يكن الكثير من الأشخاص يختارون الأوشام في السابق ظنا منهم أن هؤلاء الذين زينوا أجسامهم بها هم مجرمون أو أشخاص سيئون» لافتة «أما الآن، فقد باتت علامة فارقة».

وفي عهد الإمبراطورية، كانت الأوشام تدق على أجسام المتهمين لتذكيرهم مدى الحياة بمعاصيهم وهي استخدمت لاحقا في أوساط العصابات الإجرامية لتثبيت الانتماء إليها.

غير أن نظرة المجتمع إلى النساء اللواتي وضعن الأوشام على أجسامهن تبدلت في خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حسب جو التي توضح «كانت النساء حريصات على وضع وشم صغير في الماضي. لكن بات من الواضح اليوم ان الأوشام تزداد كبرا وتنتشر في كل أنحاء الجسم من الكتف إلى الظهر مرورا بمنطقة الصدر».

تتحضر مصممة المواقع الإلكترونية وانغ شي لدق وشم جديد على قدمها اليمنى المليئة أصلا بالأوشام.

وتنتشر رسوم كثيرة على جسم هذه الشابة البالغة من العمر 29 عاما، بما في ذلك ساعة رملية لتذكيرها بقيمة الوقت، ومراكب شراعية ومنارة مستوحاة من حبها للبحر، إضافة الى أوشام لرأس أفعى وعين تمساح.