إحباط هجوم على حاجز أمني شمالي سيناء

القاهرة: قال مصدر أمني مصري، الثلاثاء، إن قوات الأمن أحبطت هجومًا استهدف حاجزا شرطيًا، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، وسط رفع حالة الاستعداد لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “قوات الأمن أحبطت محاولة عناصر إرهابية استهداف كمين (حاجز) أمني بجوار قسم ثالث العريش”، دون مزيد من التفاصيل عن طبيعة الهجوم.

ومنذ أكثر من أربع سنوات، تشهد سيناء معارك بين قوات الأمن وجماعات إرهابية، أدت إلى مقتل مئات من عناصر الجيش والشرطة، فيما يقول الجيش إنه قتل المئات من العناصر المسلحة في حملات عسكرية برية وجوية.

وقبل ساعات، أعلن الجيش المصري نشر عناصر من القوات المسلحة في مختلف الأماكن لمعاونة الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت والمرافق العامة ودور العبادة لتأمين احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد.

ويحتفل المسيحيون في مصر بعيد ميلاد السيد المسيح، مساء 24 ونهار 25 ديسمبر/كانون الأول بالنسبة للتقويم الغربي، و7 يناير/كانون الثاني المقبل حسب التقويم الشرقي.

(الأناضول)