روسيا: قضينا على 60 ألفا من “الدولة” وننوي القضاء على “فتح الشام” في 2018

موسكو: قال رئيس الأركان العامة الروسي، فاليري جيراسيموف، إن بلاده قضت على 60 ألف مسلح من تنظيم “الدولة” (داعش) في سوريا منذ عام 2015، مشيرا إلى أن هدف روسيا لعام 2018 هو القضاء على جماعة “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا).

وأضاف جيراسيموف في مقابلة مع صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” نشرت اليوم الأربعاء: “حتى 30 سبتمبر/أيلول 2015، كان هناك 59 ألفا من داعش من جميع التشكيلات في سوريا، وفي غضون عامين تمكن (التنظيم) من تجنيد عشرة آلاف مسلح آخرين”.

وتابع: “لكن في غضون هذين العامين تم القضاء على نحو 60 ألفا منهم”.

وقال: “مع بداية الأحداث في سوريا، كانت الأركان العامة تتابع الوضع، وكانت تعرف خصوصيات العمل التكتيكي لهذه العصابات، ونفهم أنه بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية، فقد استخدموا بعض التكتيكات”.

وأردف: “كانت هذه العصابات يرأسها قادة تم تدريبهم خصيصا من قبل مدربين من عدد من دول الشرق الأوسط ومن دول غربية وكان هناك حتى ضباط سابقين في الجيش العراقي “.

(د ب أ)